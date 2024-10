¿Cómo se están portando los reclutas en “Palabra de Honor”?: Comandante Arratia y el Sargento Fox entregan detalles sobre los participantes

Quedan un par de semanas para el estreno del próximo reality de Canal 13, “Palabra de honor”, el próximo domingo 3 de noviembre. Sin embargo, los participantes ya llevan más de un mes encerrados, y los encargados de poner reglas, la Comandante Pía Arratia y el Sargento Botota Fox, ya tienen clara la película sobre el comportamiento de los reclutas.

“Lo más difícil ha sido comprender a cada participante, sus genios, sus habilidades, lidiar con eso. Porque cada persona es un mundo diferente, y cuando llegaron eran como ‘animalitos’ que no obedecían ninguna orden... pero con el pasar de los días se han ido reformando”, sostuvo Arratia.

Consultada por algunos de los reclutas del batallón, la Comandante Arratia comenzó hablando sobre el periodista Andrés Caniulef, y señaló que “siempre está dispuesto a hacer la tarea que le imparten. Es muy buen compañero, siempre tiene una palabra de aliento para el resto, y es muy cooperador”.

Asimismo, sobre el otro periodista del encierro, Sergio Rojas, lo definió como “el recluta que pensé que menos se iba a poder reformar, pero va progresando muy bien, aunque sigue siendo muy conversador y no sabe guardar silencio”.

Sobre la dupla de Dash y Malito Malozo, la Comandante contó que ambos son un pilar entre sus compañeros, aportando humor y entretención, aunque “tienen poco espíritu de cuerpo, están un poco individualizados en las tareas todavía”.

Andres Caniulef, nuevo recluta de 'Palabra de Honor' (Canal 13)

Las mujeres recultas

Sobre la actriz Catalina Pulido, la Comandante contó que “es una recluta que trata de sacar lo mejor de ella, pero que no se cree el cuento, aún no asume que ella puede. Tiene miedo, dice ‘ay, es que yo no voy a poder’. Pero lo hemos ido trabajando día a día y de a poquito ella ya ha ido avanzando y creyéndose el cuento”.

Por otro lado, con respecto a Oriana Marzoli manifestó que la española-venezolana “es una recluta que compite muy bien y ejecuta muy bien las tareas de instrucción militar, pero hay que lidiar a veces con su estado de ánimo, porque a ella le cuesta mucho ejercer la norma de ser igual al resto, de que todos tenemos que ser iguales”.

“A Gala Caldirola no le gusta mucho acatar las reglas, siempre trata de desafiar”, lo mismo dijo de la ex Miss Perú Anyella Grados: “Ella no tiene mucha abnegación”.

Catalina Pulido (Canal 13)

El rol de Botota Fox

Lo que más destacó la Comandante es su dupla con Botota Fox. “El Sargento Fox ha sido un gran aporte, porque si no llegara a hacerlos levantarse en las mañanas los reclutas no tendrían control ni de ellos mismos. Aunque a veces desordena mucho a los reclutas y hace que tengan muchas jugarretas, como no cumplir los horarios. Juntos hemos hecho de este reformatorio una muy buena experiencia”, afirmó Arratia.

Por su parte, Botota comentó que le ha sido fácil adaptarse a la personalidad de cada uno de ellos: “El grupo humano aquí es muy entretenido y el casting está extremadamente bien hecho. Los chiquillos se han ido acomodando bastante bien, se levantan y me hacen caso, porque, aunque tengo la voz fuerte, les pido las cosas de buena manera”.

Acto seguido, el Sargento Fox se refirió también a algunos de los reclutas. “Me ha sorprendido gratamente Marcianeke. Es un chico que se levanta temprano, no es rebelde, se presta para todo y si tiene que decir algo, lo dice”.

“Él nunca ha sido tan abierto frente a las cámaras, y aquí no hemos visto al cantante que anda en la disco, sino a la persona detrás, Matías, un cabro muy bonito, muy buena persona y que quiere mostrarle a la gente cómo es él”, aseguró sobre el cantante urbano.

Los reclutas, consistentes en Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal, Antonella Ríos, Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Félix Soumastre, Anyella Grados, Dash, Malito Malozo, Gala Caldirola, Anaís Vilches, Faloon Larraguibel y Natu Urtubias.