Carla Ballero reveló los fuertes insultos que recibe en redes sociales: “Me dicen ‘pastera, drogadicta, negra, anoréxica’”

La panelista de “Sígueme” de TV+, Carla Ballero, no titubeó al momento de revelar los fuertes comentarios que recibn en redes sociales, en los cuales son críticas vejatorias que van en alusión a su apariencia física.

Esto se dio en el marco de la discusión sobre los comentarios que recibió la comediante Pamela Leiva después de subir un video en traje de baño mientras bailaba. La hermana de Álvaro Ballero partió comentando que todas las personas pueden tener una percepción distinta del atractivo físico del cuerpo de alguien.

“Independiente de eso, a mí me parece que las mujeres en general... Lo de ‘sororidad’ para mí no existe, lo he dicho muchas veces. No me lo creo para nada. Creo que opinar de otro tiene que ver desde la envidia, la inseguridades de uno mismo”, opinó la panelista.

“Siempre se los he dicho, yo recibo cosas en mi Instagram (...) la gente me escribe unas cosas en los comentarios, cuando los veo me dicen: ‘estás con pasta base, pastera, drogadicta, negra, anoréxica’. Y lo que estoy hablando es lo que puedo decir (al aire)”, contó.

Carla Ballero Captura: Sígueme de TV+

“Uno es quien se da amor”

“Yo creo que una como mujer tiene que amarse, y eso es un proceso súper complejo, unas lo logran, otras no lo logran. Cuando una se ama lo que te puedan decir hasta tus hijos, da lo mismo porque una es segura con lo que es. Más allá de tu física, no por linda eres buena”, reflexionó.

Finalmente, Carla Ballero le envió un mensaje a todas las personas que la estaban escuchando en la casa. “A quienes pretenden esperar, leer o escuchar algún buen comentario acerca de ustedes, eso se lo tiene que dar a sí mismo. Es uno quien se quiere, uno es quien se da amor. El resto, lo siento, pero no hay que esperar nada”, cerró.