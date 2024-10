“Al principio como que me dio risa, pero...”: Linda habla sobre la gran confusión de Diana Bolocco en Gran Hermano tras llamarla Perla en varias ocasiones

Tras su salida de “Gran Hermano”, Linda Marcovich se refirió a la gran confusión de Diana Bolocco, quien en varias ocasiones confundió a la jugadora con Perla Ilich.

PUBLICIDAD

Recordemos que en primera instancia esta situación no fue del agradado de su familia, y así lo había dejado claro su esposo, Duyo Aristich, quien consideró esta situación como una “falta de respeto”.

“Se puede equivocar una vez, dos, pero ya tres… creo que la misma producción lo hace para hacer un poquito de conflictos, pero es fome”, afirmó a Página 7.

“Ya la primera vez normal, pero ya cuando siguió la cosa, se enojó la familia, el papá y la mamá se sintieron súper mal”, agregó para pareja de la exparticipante del reality de CHV.

La opinión de Linda

En ese contexto, la última eliminada de “Gran Hermano” reaccionó a estos incómodos momentos, aclarando que: “No me molestó, al principio como que me dio risa, pero me lo dijo tres veces”, aseguró.

Junto a lo anterior, la exparticipante mencionó que “nada contra ella, yo tengo súper buena onda con Diana, pero como que ya, llevábamos un mes, apréndete mi nombre”.

“Fue por eso, pero me lo tomé con humor (…) No me molestó”, afirmó Linda en la conversación con el medio ya mencionado.

PUBLICIDAD

En esa línea, la amiga de Yuhui Lee también se refirió a la figura de Perla Ilich y la carrera que ha hecho en televisión tras su docureality.

“Toda gitana que salga en la tele y que muestre nuestra cultura tal y como es, yo le aplaudo”, indicó la última eliminada del reality.

“A ella le doy las gracias porque también mostró mucho de la vida gitana, también la gente se sacó muchos de los prejuicios (…) me encanta que ella le esté yendo bien y que la gente la quiera”, sentenció Marcovich.