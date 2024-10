“Por eso no me han llamado”: Jennifer Galvarini reveló el alto precio que cobra tras su paso por Gran Hermano

Fue hace solo días atrás que Jennifer Galvarini, La Pincoya, reveló que quedó disconforme con el dinero que ganó en el reality Gran Hermano de CHV, en su primera temporada, al considerar que fue muy poco en relación a la cantidad de contenido que entregó y que la convirtió en una de las protagonistas.

Ahora, tras su confesión, fue consultada cuánto es el monto que cobra en la actualidad, cifra por la cual ningún canal la contrata, puesto que estaría por las nubes.

Fue en conversación con Botota Fox, en su programa de Youtube El Juego de la Botota, que reveló que ahora cobra lo mismo o más que Pamela Díaz y Daniela Aránguiz por ingresar a un reality.

“Ahora puedo negociar. Si no me pagan 100 palos no voy ni cagando, en un mes, obvio. Si yo les voy a hacer el show… Por eso no me han llamado yo creo. Ahora salgo cara. Mi finada abuela decía, ‘la primera vez, tú caes como hueona; la segunda vez, tú ya sabes que no es así’”, reveló fiel a su estilo, medio en broma, medio en serio.

¿Cuánto ganó en Gran Hermano?

“Gané una cagá, gané poco (...) Yo debería haber ganado más plata”, señaló.

Tras esto, se confesó a corazón abierto, revelando el monto que recibió cuando cantó Gardel.

“Yo voy a decir la verdad. Me pagaban 70 lucas el día y yo gané $12 millones por los seis meses, que encuentro que fue poco. Deberían haberme regalado mínimo, por el tercer lugar, un teléfono. Yo gané $12 millones y estuve seis meses”, reclamó, en su estilo deslenguado y directo.

¿Cuánto ganaban en Gran Hermano?

Ahí la animadora Fran Sfeir le preguntó si consideraba que fue poco el promedio de dos millones de pesos mensuales, a lo que ella reiteró que fue “poco, porque yo hice harto contenido”, señaló.

El periodista Yiro Gatica, en tanto, puso en contexto que el pago para los participantes desconocidos fluctuaba entre los $800 y el millón 200 mil pesos mensuales. Por lo tanto fue el valor acordado desde un comienzo.

“Yo tengo entendido que todos los participantes ganaban lo mismo (...) Cony Capelli fue la única que ganó más de todos ustedes, ella negoció antes, Suro (Solar, su manager) fue el único que negoció por la Cony”, sentenció el periodista de espectáculos y editor del programa Sígueme.