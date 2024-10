“Antonia ya era famosa desde antes que naciera”: Yuyuniz Navas disparó en contra de cuestionamientos de Michael Roldán por su hija

Pese a que en “La casa más famosa del mundo” disfrutan de las horas finales del encierro, el programa de telerrealidad de “ojo que todo lo ve” no deja de hacer polémica, tanto al interior de las dependencias argentinas como también en Chile.

Si bien el próximo jueves 24 de octubre se llevará a cabo desde los estudios de Chilevisión la gran final de la segunda temporada del Gran Hermano versión del país del cobre, a medida que los últimos eliminados van saliendo, muchos han dejado la escoba con algunas declaraciones que expresan durante su paso por el panel junto a Diana Bolocco y los comentaristas.

Y en específico, el penúltimo eliminado –junto a uno de los panelistas– emitieron dichos que a más de algún seguidor de este espacio lo inquietó. Precisamente, fue en la velada nocturna del pasado domingo 20 de octubre, cuando Miguel Martínez arribó al canal ubicado en Pedro Montt, Santiago, y, luego de una serie de comentarios sobre Antonia Casanova –con quien mantuvo una relación cercana durante el último tramo en que ambos se mantuvieron dentro de la casa–, a los que además se sumó el periodista Michael Roldán, que a la madre de la joven de 23 años no le gustó para nada.

Yuyuniz Navas , actriz, diseñadora e instructora de yoga mostró su descontento con algunos dichos que sostuvo el panelista de Sígueme (TV+) y próximo rostro de Only Fama (Mega) .

El debate entre Miguel y Michael

El exjugador español de 26 años, frente a una pregunta de Diana Bolocco sobre si seguía con el mismo entusiasmo de ver a Antonia, se sinceró con que “he visto cosas que no me han gustado mucho... como ciertos comentarios (de parte de ella), luego me enviaban mensajes con capturas de pantalla de varias cosas que ella dijo sobre mí, y creo que necesito tener con ella una conversación”.

Por su lado, Roldán sostuvo que “a todos nos llama la atención, yo creo, la relación de Antonia contigo: es bien particular, porque ella cuando sale de la casa, y distintos medios en distintas entrevistas le preguntamos por ti –me imagino que eso es lo que tú viste– y ella no estaba tan segura de esperarte, y después, pasan los días y ella como que se enamora a través de la televisión contigo. A mí, eso la verdad me llamó poderosamente la atención, porque, con todo el respeto del mundo a Antonia, a mí me entraba la duda de si ella se enamoraba de ti o se enamoraba de tu popularidad” .

El enfado de la madre: Yuyuniz Navas

Y fue durante esta jornada de martes 22 de octubre que la actriz nacional, a través de su cuenta de Instagram, le mandó un mensaje a Martínez: “Muy desafortunados tus comentarios Miguelito, sobre todo cuando cualquier micro te sirve”.

Luego, en una publicación de sus historias, se refirió a Michael Roldán por los cuestionamientos a raíz de la relación que mantenía su hija con el de España: “Mi querido @michaelrb, le recuerdo que Antonia ya era famosa de antes que naciera”.