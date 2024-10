María Luisa Godoy pasó la vergüenza del año en vuelo hacia Argentina: “Estaba súper humillada”

Este lunes Eduardo Fuentes comenzó el matinal “Buenos Días a Todos” de forma solitaria, ya que María Luisa Godoy se encuentra en Argentina y desde ahí es que contó una terrible vergüenza que pasó en el avión.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por Página 7, la animadora relató que nada resultó cómo pensó en su viaje en solitario, “yo me mareo, y me pasó lo que no me pasa nunca, que estaba sola, y no tenía a nadie al lado para tomarme la mano”, comenzó contando.

“Me empezaron a dar arcadas, y dije ‘dios mío, qué vergüenza’, y en la fila de al lado un argentino buen mozo me dice: ‘Te ayudo’. Estaba súper humillada”.

Pero esto no terminó ahí, ya que finalmente sí vomitó producto de las náuseas por el mareo y otro argentino se acercó para ayudarla. “De repente sucedió lo que tenía que suceder, y llega otro argentino y yo: ‘¡No! Retírate’. Pasé la vergüenza de la vida”, dijo.

Luego del vuelo, una persona la siguió acompañando, “viví la vergüenza del año”, dijo la animadora, tomándoselo con mucho humor.

Respecto a los motivos de su visita al vecino país, no quiso entregar mayores detalles. Eso sí, sabe que es por razones profesionales.

Mujeres en TVN

Hace muy poco la animadora del matinal se refirió a las declaraciones de Ivette Vergara, que terminó contrato con TVN y criticó la falta de mujeres en el canal público.

Ante esto, María Luisa Godoy precisó que “no he hecho la cuenta para ser honesta, pero tenemos una directora ejecutiva por primera vez. Habemos animadoras, ella lo hizo en la parte deportiva, que es un lugar que yo manejo mucho menos cómo funciona, porque nunca he estado en el área deportiva.

“Hoy en día los canales tienen dos mujeres y dos hombres en general para los programas, porque sabemos que es un nicho que ha bajado mucho, que hay que apretarse y todos tenemos que hacer más cosas”, sentenció.