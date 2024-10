“Es muy sano para la relación”: Nicolás Solabarrieta reveló las razones tras decisión que tomaron con Valentina Torres

Juntos, pero no revueltos. Así se encuentra la querida pareja conformada entre Valentina Torres y Nicolás Solabarrieta luego que los tortolitos que iniciaron su romance en el reality Tierra Brava, decidieran continuar la relación, pero puertas afuera.

PUBLICIDAD

Tras salir del encierro en Perú, donde convivieron durante meses junto a los otros participantes, comenzaron a vivir juntos en un departamento. Pero, ahora decidieron tener cada uno su espacio, Situación que en un comienzo se prestó para rumores de separación.

“No quise mucho hablar de este tema cuando se empezaron a divulgar los rumores de que habíamos terminado. Pero bueno, Valentina fue a Podemos hablar (CHV) y comentó al respecto. Siento que es normal, que tenemos que normalizar que cada uno tenga su espacio. Somos dos personas muy independientes, así como yo viví muchos años fuera de Chile solo, ella también lo hizo”, contó Nico al medio LUN.

Nico Solabarrieta: “No estábamos disfrutando de la misma manera”

Respecto a los motivos, señaló que “nosotros valoramos nuestra intimidad como nuestro espacio personal. También somos personas muy diferentes. Si bien conectamos muchas cosas, somos muy diferentes. A mí me gusta hacer ciertas cosas que a ella no le gustan...A ella le gusta hacer ciertas cosas que a mí no me gustan.”, indicó.

Finalmente, destacó que fue la mejor decisión, porque ambos valoran tener su propio espacio, lo cual también ayudará a mantener viva la llama del amor.

“Es muy sano para la relación. Siempre he dicho que los momentos, por ejemplo, de ellas con sus amigas sola son muy importantes, así también como los míos con mis amigos solo...Queremos reactivar eso de qué rico, qué ganas de verla y qué ganas de verlo... si bien no peleábamos, cuando llegamos a la casa estábamos muy agotados y quizás uno quería estar en el teléfono, el otro quería ver una serie y ya no estábamos disfrutando de la misma manera los momentos juntos”, sentenció.