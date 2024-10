¿Felipe Thompson y Miguel Martínez?: Querido participante de “Gran Hermano” fue eliminado justo cuando se reencontró con su pareja

Una nueva jornada de eliminación se vivió durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, en donde uno de los jugadores debió abandonar la casa para siempre.

Cabe recordar que el reality de CHV se encuentra en la recta final por lo que serán varios los participantes que abandonarán la casa durante estos días, hasta que solamente queden tres personajes, quienes tendrán que volver a Chile para el último capítulo.

En esta ocasión fueron Felipe Thompson y Miguel Martínez quienes quedaron en riesgo al obtener los porcentajes más bajas de apoyo del público con respecto a sus compañeros. Sin embargo, el conocido como “gatito con botas” no consiguió superar a su compañero y lamentablemente se fue eliminado.

El de la mala suerte

Específicamente, fue Miguel Martínez el jugador que se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano, justo cuando había protagonizado el tierno reencuentro con Antonia Casanova y ella tenía la posibilidad de quedarse en la casa.

El resultado dejó a todos sus compañeros y compañeras de encierro en estado de shock. Por su parte, Diana Bolocco quedó impactada al reconocer la “mala suerte” de Miguel porque era una situación bastante extraña.

Al darse a conocer que debía abandonar la casa, Miguel le pidió a la producción si es que podía quedarse como “invitado” hasta el domingo.

“Es que sabís que no puedo creer la mala suerte (...) A mí me encantaría, pero yo no puedo tomar esa decisión así que hablalo con Gran Hermano”, le contestó Diana.

Sobre su eliminación, el europeo comentó: “Me siento un ganador. Jamás pensé que iba a aguantar aquí tres meses, pero ni cagando, de hecho, la maleta hice una (...) Me siento afortunado de haber conocido a estas lindas personas. Se cierra una etapa, pero empieza otra”, expresó, para luego agradecer a la gente que votó por él en esta pasada.

Finalmente, mientras él aún pedía poder quedarse hasta el domingo para compartir con Antonia, Diana le reveló a Miguel que su familia viajó desde España para reencontrarse con él.