“Ella recurrió altiro a hacer la demanda”: Naya Fácil nuevamente está con problemas legales pero esta vez con la alcaldesa de Quilpué

Naya Fácil nuevamente se encuentra enfrentando problemas legales y en esta ocasión la denuncia fue interpuesta por Valeria Melipillán, alcaldesa de Quilpué, quien se lanzó en contra de uno de los fanáticos de la influencer por un presunto ataque terrorista al municipio.

De acuerdo a la información que entregó la influencer en su cuenta de Instagram, en donde comentó que ahora deberá asistir a la Fiscalía como testigo y si es que no se presenta pasará a calidad de imputada.

Sobre el caso, Naya contó: “Sucede que este chico dijo que iba a poner una bomba en la muni, obviamente sé que si es mi seguidor no lo va a hacer, quizás se dejó llevar por el momento. Lo que me dijeron es que no fue solo una persona, si no que mucha gente como una agrupación, es muy grave. Es como un ataque terrorista, es muy grave. Soy testigo y no solo eso, sino también como cómplice. Como yo publiqué algo en contra de ella”, señaló.

Según explicó, todo habría ocurrido cuando la personalidad de las redes sociales fue en ayuda de los damnificados del incendio en la Quinta Región, acción que fue criticada por la jefe comunal debido a que esta gestión impedía el trabajo territorial de las autoridades.

“Ella como alcaldesa ni siquiera ha ido a ver lo que les falta. Así que, comenzó la guerra y que venga a hablar de mí de nuevo. Así son los políticos”, fueron las palabras de Naya sobre estos dichos.

En ese momento, uno de sus fanáticos se tomó en serio la situación y amenazó a la alcaldesa: “Muchos de mis facilines fueron a escribirle a sus redes sociales y se le pasó la mano y tiró un mensaje más o menos potente que conlleva a amenazas tanto a ella como persona y también al municipio. Sucede que como a la alcaldesa le llegó ese mensaje obviamente ella recurrió altiro a hacer la demanda contra esta persona y me citaron de testigo a mi”, señaló.

“Yo no conozco a este seguidor, pero se metió en el medio tete, no sé qué pensar. Hueón, todo esto por ir a ayudar, de verdad que me da mucha rabia chiquillos. El día que yo me tire como alcaldesa va a quedar la caga, yo estoy callada, pero yo ya sé para dónde va mi foco. Medio problema que formó la señora”, añadió.

Segundo problema de Naya

Aunque eso no es todo, ya que además de enfrentarse a la alcaldesa de Quilpúe por culpa de su seguidor y no haber asistido al juicio, existe otro problema judicial que también tiene como protagonista a Naya y es que la influencer no asistió a Fiscalía por el caso que mantiene con la dueña de la página llamada “Maldita Farándula” por lo que se determinó una orden de arresto.

“Lo que me faltaba, ahora estoy con orden de arresto. Efectivamente tengo una orden de arresto y tengo que andar con cuidado con carabineros y eso porque me pueden llevar detenida y puedo pasar un mal rato por el tema con Maldita farándula”, señaló

“Ella está enamorada de mi, si me quiere sacar plata capaz es por eso. Yo he recibido un hostigamiento y ahora ella me demanda. No le voy a dar ni 50 pesos, es más, si yo gano la plata se va a repartir entre mis facilines. Esta tipa está chifladita”, finalizó.

Cabe recordar que Naya debía mantenerse al margen de la ley con una conducta intachable, ya que hace algunos meses tuvo problemas legales con el municipio de Caldera luego de desnudarse en una iglesia.