“Te prestaste para el we... y no te importó pasar a llevar a nadie”: Gala y Faloon protagonizan feroz cruce por los coqueteos con Raimundo en “Ganar o Servir”

Faloon Larraguibel y Gala Caldirola protagonizaron una intensa pelea en “¿Ganar o Servir?”, y todo a raíz de un coqueteo con Raimundo Cerda.

El tenso momento se dio cuando la exchica Yingo lanzó una broma que no le cayó nada bien a la española, quien acusó a la comunicadora de exponer sus problemas que supuestamente estaban resueltos.

“Ay Faloon, cállate”, le dijo Gala tras escuchar la palabra “celozepam”.

“Ya lo conversamos y me diste la razón, yo soy celosa y tú sin códigos, no pasa nada”, atacó la europea.

Ofendida, Faloon respondió: “A ver, sin códigos me dices tú? Yo no tenía nada con él y tú viste cosas que no habían (...) No se h… con el hombre que está con una que te cae bien”.

“Gala, recuerda que la Faloon estaba con el Pancho y tú también te metiste ahí, eso también son códigos de amistad”, agregó Botota Fox, metiendo más leña al fuego.

Los celos de Gala

“Con Pancho no tuve absolutamente nada y tú te prestaste para el webeo, podrías haber jugado con cualquier otro hombre de la casa (...) Yo dormí un mes con Rai”, le dijo la española, asegurando que Faloon se paseó delante de ella con su exenamorado.

Raimundo Cerda estaba presente en la discusión entre ambas participantes, por lo que terminó escondiendo entre sus ropas avergonzado por la situación.

“Mejor quédate calladito no más”, le sugirió Pangal, mientras que ambas lo estaban molestando por no decir nada.

Por su parte, Gala insistió en la discusión y finalmente admitió: “Sentí celos porque estaba con él, porque tenía sentimientos, y a ti no te importó y eso es ser egoísta”.

“No para, corta el webeo. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, le dijo Faloon tras escuchar que Gala la trató de “poco humilde” y que no aceptaba sus errores.

“Yo a ti no te debo lealtad en ninguna parte (...) Estay siempre en otro planeta”, le aclaró la exYingo, en tanto Caldirola le respondió: “Perfecto, entonces no me la tengas ni ahora, ni nunca. Te prestaste para el webeo y no te importó pasar a llevar a nadie”.

La tensión seguía en aumento hasta que Pangal Andrade intervino cuál experto en conflictos de convivencia: “Faloon, ¿la llave? ¿Me traigo un jamón serrano?”, con lo que finalmente apaciguó los ánimos.