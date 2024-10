Carolina Molina desclasificó la romántica propuesta de Arturo Vidal pero que terminó en desilusión

La cantante Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, desclasificó la propuesta que años atrás le realizó el futbolista Arturo Vidal cuando eran pareja y se fue a jugar a Alemania, al equipo Bayer Leverkusen.

PUBLICIDAD

Según contó en entrevista con Luis Jara, en el programa Al Piano con Lucho de TV+, el actual jugador de Colo Colo fue hasta la casa de sus padres para “pedir su mano” y la autorizaran a radicarse en Europa junto a él, pero hubo una frase que emitió el King que no le cayó en gracia y tuvo que ver con su carrera musical.

“Yo era cantante en Mekano y no nos alcanzamos a conocer bien. Se mezcló mucha gente, mucho cahuín, mucha farándula, mucho ‘que le dijeron a él, que me dijeron a mí’, pero entre eso, él fue como a pedir mi mano, por decirlo así, a Quillota, con mi papá y mi mamá para llevarme a Alemania”, recordó.

“Él nunca había pololeado, por lo que yo sabía, fui su primera polola. Iba casi que a pedir la mano para que me fuera con él. Yo dije que sí, o sea, estaba súper encantada, de verdad, estaba enamorada”, reveló, pero tras ello vino su decepción.

“Me acuerdo de que mi mamá le dijo ‘bueno, pero mi hija que va a hacer en Alemania, ¿va a cantar?, ¿va a desarrollarse como artista, lo que a ella le gusta hacer, lo que ha hecho toda la vida?’ y Arturo le dijo ‘no, ella, no tiene para qué seguir haciendo esas payasadas’”.

Esas palabras calaron hondo en Rancherita y fue la primera señal de que su madre tenía razón. Además, después se sumaron otros problemas que terminaron por derrumbar el juvenil romance.

“Después vinieron todos los celos, y las chicas del team koala que se le colgaban, y las tentaciones para él, entonces fue como ‘ay, no’”, y así terminó la relación”, sentenció.

Prejuicios contra La Rancherita

“Mucha gente prejuicia y malentiende cuáles son realmente mis anhelos, cuáles son realmente mis objetivos. Yo me he dedicado a cantar toda la vida, de los siete años soy cantante. Siempre es lo que he defendido, he grabado cinco discos, ahora este es el sexto, tengo montones de singles. Siempre estoy trabajando en la música. Nunca he tenido ningún otro objetivo”, señaló.