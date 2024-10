“Estoy chato”: Miguel de “Gran Hermano” protagonizó tenso momento con Diana Bolocco tras ser “eliminado” por el teléfono rojo

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano” se vivió una inesperada eliminación, y es que uno de los jugadores abandonó la casa luego de que sonara el teléfono rojo.

En esta ocasión fue Felipe quien descolgó el aparato y la voz del encierro le ordenó eliminar a uno de sus compañeros, y eligió a Miguel puesto que el español declaró que quería abandonar el reality.

Acto seguido, todos protagonizaron un tierno momento de despedida debido a que más de uno soltó un par de lágrimas por la salida del europeo.

“Llevo días chato. Necesito de corazón hablar con mi madre. Siento que aquí ya he cumplido mi etapa, mi objetivo. Me he sentido querido, arropado, de cada uno me he llevado cosas muy bonitas”, fueron parte de las palabras del adiós del “gatito”.

“Cómo sea mentira, grito desde afuera que es mentira”, agregó Miguel, dejando al aire lo que varios de sus compañeros creían: que era una nueva dinámica de la producción.

El descargo de Miguel

Y las sospechas de los jugadores eran totalmente ciertas, puesto que luego de emotivo momento, Miguel fue llevado hasta una sala con una pantalla y realizó un contacto con Diana Bolocco quien le explicó la situación.

“Te tengo una noticia, esto no es real, tú no te vas. ¿Cómo te vas a ir si el público no ha votado para que te vayas pueh?”, le dijo la animadora, a lo que el español respondió: “Pero, ¿y qué pasa?”.

“Lo que pasa es que ahora tú vas a tener la posibilidad de ver cómo reaccionan tus compañeros tras tu partida. Esta es solamente una forma de poner a prueba a uno de ustedes, y nunca imaginamos que iba a pasar esto”, le aclaró.

Por su parte, Miguel no se tomó para nada bien esta situación y dio a entender que ya estaba un poco cansado de las dinámicas del reality.

“Estoy chato, aquí todos los días lo mismo, sin competencias, aburrido todo el día… yo pensé en ver a Pato, en pegarme un carrete, en ver a mi familia, llevo cuatro meses sin verlos”, explicó.

Finalmente, Miguel volvió a ser parte de la casa minutos más tarde y se reencontró con sus compañeros de encierro.