“Me trataron como una transportadora de drogas”: Florencia Araneda reveló dramática experiencia en aeropuerto de EEUU

Ahora lo contaron como una divertida anécdota, pero en el momento fue un tormento para Florencia Araneda. La hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza vivió una verdadera pesadilla en el aeropuerto de Estados Unidos cuando arribó proveniente desde Chile.

Según contaron en el programa familiar que tienen por Youtube, “Tenemos que hablar”, Florencia fue retenida por la policía al ser considerada como sospechosa de transportar droga.

Rafael Araneda, el próximo animador del Festival de Viña del Mar 2025, contó que llegó al aeropuerto a buscar a su hija, pero lo llamó por teléfono llorando porque había quedado retenida.

“Estábamos ahí y de repente me dice (llorando): ‘Papá me están llevando a una sala con la maleta, te tengo que cortar’”, relató, recreando el dramático momento.

“Dije: ‘La van a meter presa’, me asusté, no le quise decir nada a la Marcela porque se iba a poner nerviosa, yo en el fondo estaba súper nervioso, pero fue tremendo porque pasaba el rato, veía que no estaba en Whatsapp, que no aparecía en línea”, contó el animador a su esposa e hijos.

“Fue atroz. Me trataron como una transportadora de drogas en el aeropuerto de Estados Unidos, fue la peor experiencia de mi vida. Pasaba como por ocho policías diferentes y todos se sabían mi nombre. Me estaban esperando en todos lados, fue atroz”, recordó aún afectada.

Finalmente, luego de realizarle una exhaustiva inspección la dejaron libre, pero le preguntaron por cada producto que llevaba en su maleta.

“Me abrían hasta las cremas, revisando cada cosa, me abrían, revisaban todas las cajas, me preguntaban ‘¿Para qué es esto?’, pero me mantuve fuerte. Al frente de ellos no lloré, estaba mirando el techo”, reveló.

¿Rafael Araneda llega a Viña 2025?

Según reveló el programa Zona de Estrellas y el medio El Filtrador, Rafael Araneda es el animador que estará junto a Karen Doggenweiler en el Festival de Viña dl Mar 2025.