Willy Sabor se quebró al recordar la enfermedad de su padre: le envió un emotivo mensaje a los televidentes

Este viernes, la afamada actriz Paulina Urrutia se confesó con Claudia Conserva y habló de la enfermedad que la aqueja, ella reveló que está con un diagnóstico de cáncer de mamas. El tema fue discutido en el panel de “Hay que decirlo”, en donde también recordaron la conmovedora historia de amor entre la actriz y el periodista, Augusto Góngora, a quien ella cuidó mientras él sufría de Alzheimer.

El panelista y humorista, Willy Sabor, se sintió identificado con la historia de Paulina, y recordó los años en que cuidó a su padre mientras sufría de una enfermedad de demencia vascular. “Yo viví intensamente la enfermedad de mi papá. El día que me di cuenta que mi papá...”, dijo antes de quebrarse.

“La primera vez que me di cuenta, cuando estaba inaugurando un supermercado en el sur y mi papá me ponía la música. Yo hacía de adrede que aparte de acompañarme, tuviera una función. Él dejó de trabajar y hacer todas esas cosas para acompañarme, y se le olvidó lo que tenía que hacer. Ahí me di cuenta”, agregó con la voz temblorosa.

Willy Sabor Captura: Hay que decirlo de Canal 13

El emotivo mensaje de Willy Sabor

Él llevó a su padre al geriatra, quien le informó que llegó el momento de hacerse cargo de su papá desde sus uñas, su peso hasta bañarlo. “Yo me acuerdo que tenía un departamento frente a Mega para tenerlo cerca, yo estaba todo el día en el canal. De repente me llamaron los guardias durante el domingo, y me decían ‘tu papá está acá, preguntando por su amigo’”, contó entre lágrimas.

“El proceso de mi padre lo viví muy intensamente, entonces cuando él se va, no hay nada al debe. Estoy súper tranquilo, tomé todas las mejores decisiones y lo cuidé hasta el final”, dijo emocionadamente.

Ahí es cuando aprovechó de mandarle un mensaje a los televidentes del “Hay que decirlo” que pueden estar cuidando a algún familiar que esté pasando por una enfermedad tan devastadora como el Alzheimer.

“Eso tienen que hacer ustedes en la casa cuando tienen a alguien enfermo (...) tienen que cuidarse cuando uno se despide de la familia, cuando uno se levanta y se va a trabajar, darles un beso”, continuó.

“De repente uno se va, dice ‘chao’ pensando que está todo bien, pero la vida es súper frágil. Al final hay que vivir el presente, hagan ese ejercicio de despedirse, estar más con la familia, conversar. Es complicado”, cerró.