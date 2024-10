“Todo su equipo la está acompañando, no está sola”: Revelan que Pamela Díaz está internada por problemas de salud

Durante la jornada del recién pasado jueves, el programa “Hay que decirlo” partió la transmisión sin Pamela Díaz, puesto que la animadora estaría pasando por un complejo de estado de salud.

PUBLICIDAD

Ignacio Gutiérrez y los panelistas del espacio de Canal 13 analizaron la ausencia de la conductora, publicando una imagen de ella en silla de ruedas.

“¿Qué le pasó?, ¿está bien?”, le preguntó el animador a Cecilia Gutiérrez, quien reveló que “está bien. Pero mis fuentes no me han querido decir si es una urgencia, si es un procedimiento planificado, si es médico, o es estético”.

Según los panelistas del espacio, “La Fiera” ingresó a la clínica durante el mediodía del 10 de octubre.

“Todo su equipo la está acompañando, no está sola. Insisto, estoy tratando de comunicarme con ella, pero no me ha contestado”, precisó una panelista en el programa de farándula, agregando “voy a revelar una infidencia, porque ella siempre dice, ‘me voy a hacer esto’, de un día para otro. Pero es real, ella está internada”.

“Pamela Díaz está internada, así que vamos a ir actualizando. Pamela, a mejorarse, que es lo principal”, dijo Nacho Gutiérrez, mandando buenas vibras.

¿Qué le pasó a Pamela Díaz?

En este contexto, es donde fuentes cercanas a Publimetro dieron a conocer el verdadero motivo por el cual “La Fiera” estaría internada, y es que en estos momentos está pasando por una enfermedad que afecta a su sistema respiratorio y que por eso no pudo estar presente en el más reciente capítulo de su programa.

PUBLICIDAD

“Bronquitis, andaba hace semanas con tos”, comentaron a nuestro medio. De hecho, en el “Sin editar” junto a Cecilia Bolocco se puede ver que estaba un poco deteriorado su estado de salud.

Eso sí, la misma fuente aseguró que Pamela Díaz regresaría hoy a sus labores en su casa televisiva, Canal 13.