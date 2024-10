“Por eso me alejé mucho”: Manuel Napoli trata de “falsos” a sus excompañeros de “Gran Hermano” tras fuertes conflictos en la casa

Manuel Napoli se convirtió en uno de los participantes más polémicos dentro de la casa de “Gran Hermano”, ya que durante su estadía en el encierro de CHV protagonizó varios conflictos.

Algunos de los más impactantes fueron las peleas que tuvo con Angélica Sepúlveda y también el controversial corte de pelo que le hizo a Yuhui Lee en contra de su voluntad, y por el cual finalmente fue sancionado por la producción. Eso sí, cabe destacar que el italiano ya no se encuentra dentro del reality debido a que decidió renunciar tras la salida de Alexandra Méndez, quien es su actual pareja.

Ahora, el europeo decidió analizar su participación en el espacio de telerrealidad: “Ha sido una experiencia increíble, he tenido un cambio bastante grande, he sido mejor persona, aunque he hecho cosas que me arrepiento, pero la vida sigue afuera”, indicó en una conversación con Página 7.

“Me arrepiento de las cosas que hice con Angélica y el corte de pelo a Yuhui, son las únicas cosas que me pasan siempre por la cabeza desde que salí”, agregó.

La crítica a sus excompañeros de encierro

Además de esto, Napoli también se refirió al distanciamiento que tuvo con parte de sus compañeros de encierro a raíz de que varios dudaban de su relación con Chama.

“La primera vez que se fue Alexandra, yo intenté relacionarme con los demás, estar más tiempo con ellos, pero cuando volvió ella, me di cuenta de que hay mucha gente falsa”, explicó al medio citado.

“El hecho de ese contrate conmigo no me gusta, porque yo siempre he sido una persona leal, pues a mí la gente que juega no me gusta”, aseguró.

En esa línea, el exjugador enfatizó en que estaba conciente de que estaban siendo parte de un programa, ”pero la gente que quiere caer bien y que por atrás habla mal de ti no me gustan. Por eso me alejé mucho”, explicó.

Los más falsos, según Manuel

A modo de cierre, Manuel Napoli se refirió a la actitud de varios concursantes que aún están en el juego.

“Para mí los falsos son Patricio, Iván, Michelle y a veces pienso que Linda, esta última me duele porque con ella me abrí tranquilamente, le conté cosas de mi familia, pero estando con Michelle empezó a jugar a conveniencia”.

“Incluso hasta Waldo habló mal de mí y luego venía con nosotros, así que la gente que quiere quedar bien en ambas partes no me gustan”, cerró el italiano.