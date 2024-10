“Ojalá él esté ahí”: Daniela Aránguiz confirma baile en show de la Teletón frente a Jorge Valdivia

La panelista de Que te lo digo Daniella Campos, se mandó un golazo de media cancha revelando el show que su archirival Daniela Aránguiz se encuentra preparando para la noche de la Teletón, baile que sería visto en vivo y en directo por su exmarido Jorge Valdivia, quien sería uno de los telefonistas.

“Tenemos confirmación de que Daniela Aránguiz ha sido confirmada para participar en un espacio de la Teletón donde le va a bailar al Jorge”, adelantó en Zona Latina.

Aránguiz confirma baile frente a Valdivia en la Teletón

Ante esto, a Aránguiz no le quedó más que reconocer que efectivamente tiene preparado un show para esa noche, pero lamentó que su enemiga pública haya matado la sorpresa. Incluso, aseguró que “ojalá” que esté el padre de sus hijos ahí presente, porque ella lo hace por la cruzada benéfica y no tienen ningún problema en encontrarse con él, puesto que tendrán que verse “toda la vida”.

“Lo que más me molesta es que sacan de enfoque lo importante, que es ayudar a la causa Teletón. Efectivamente sí, voy a participar. Voy hacer un tipo de show que no voy a dar más detalles, porque, supuestamente, esto iba a ser una sorpresa. Yo voy a hacer algo para la Teletón, no para el señor Jorge Valdivia”, aclaró.

Además, fiel a su estilo, dijo que en caso que esté su exmarido, para ella no será ningún inconveniente.

“Ojalá que sea verdad que él esté ahí, porque al final para mí verlo no es un tema. Nosotros terminamos hace dos años esta relación y es un tema totalmente superado y no solamente lo voy a tener que ver ahí. Lo voy a tener que ver en las graduaciones de mis hijos, cuando se casen nuestros hijos, cuando nazcan nuestros nietos y así sucesivamente”, sentenció.

La Teletón será el próximo 8 y 9 de noviembre.