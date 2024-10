“El que anda likeando y joteando eres tú”: Fran Maira desmiente palabras de Luis Mateucci y se lanza en contra de Oriana Marzoli

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se vivió un intensa jornada de nominación, en donde Francisca Maira se enfrentó con todo a Oriana Marzoli y Luis Mateucci.

El primer enfrentamiento fue entre la exGran Hermano y la española, puesto que está última nominó a su compañero argumentando que la relación entre ambas se había deteriorado.

“Soy leal, pero solo con mis amigos, y tú ya no eres mi amiga. No compartimos nada y pensamos muy diferente después de lo que ha pasado. No votaría a Daniela porque la considero una amiga y bastante mejor competidora que tú, no pienso pelear contigo porque te guardo cariño”, dijo la europea.

Por su parte, Fran respondió a los dichos de la española: “Me da lata que todo siempre gire en torno a ti. Dices que no te apoyé en lo de Facu, pero te pregunto, ¿te has preocupado por mí desde que se fue Austin? Porque lo único que hiciste fue burlarte... Hace 5 días te enfermaste y me preocupe por ti, y hace 3 días me atacaste de la nada en el duelo de Facu y Javiera. Yo jamás te haría quedar mal ni te insultaría como tú sí lo haz hecho conmigo”.

Un segundo round

La expareja de Oriana Marzoli también se lanzó en contra de Francisca y la votó en este nuevo “Cara a Cara”. Según el argentino, la relación entre ellos ahora es una enemistad, que no sabía el motivo de esta.

Además, cuestionó la actitud de Fran recordándole unos supuestos coqueteos: “Me tirabas besitos, me decías que era el más sexy, y ahora no entiendo tu mala onda”, le dijo Luis Mateucci.

Aunque esta última afirmación fue desmentida inmediatamente por Fran: “Besitos yo no, te recuerdo que afuera se verá lo que me dijiste varias veces... Y no es ninguna mala onda, sino que quería hacer una nominación con lo que pensaba… No me digas ahora que yo te ando coqueteando porque es ridículo… El que anda likeando y joteando eres tú”.

Finalmente, Francisca se convirtió en la nueva nominada y tendrá que enfrentar a Oriana Marzoli, Botota Fox y Faloon Larraguibel en una nueva jornada de eliminación.