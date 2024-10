El triste recuerdo que tuvo Tita Ureta de su madre Paulina Fischer: “Tengo 32 años, a esta misma edad se murió de cáncer de mama”

Isidora “Tita” Ureta emocionó esta semana a las asistentes de una campaña de prevención contra el cáncer de mama organizada por una marca de alimento al recordar su dura experiencia con la enfermedad, que a los 32 años le costó la vida a su madre, Paulina Fischer.

PUBLICIDAD

Un triste y conmovedor relato que trajo a colación a la audiencia durante su presentación testimonial, en la que reflexionó respecto del fulminante deceso de su progenitora a la misma edad que ella tiene por estos días.

El triste recuerdo de Tita Ureta

“Tengo 32 años, a esta misma edad mi mamá se murió de cáncer de mama y veo todo lo que le quedaba por delante”, señaló en aquella presentación. “Es un cáncer que te lleva muy temprano y fue por no detectarlo a tiempo. Hoy en día la tecnología funciona mucho mejor, pero es necesario que existan estas campañas de prevención”, agregó.

Viví toda su enfermedad, una vez al año me hago un chequeo completo y siempre hablo del tema con mis amigas — Tita Ureta

Su relato causó alto impacto entre las presentes, entre las cuales se encontraba una mujer de nombre Mariela, que según detalla este martes lun.com se acercó a la periodista y rostro de Mega para tomar “su mano” y comentarle que “tu mamá paraba el tránsito, era tan bonita. Yo le hice todas sus quimioterapias”.

“Ella me dijo: ‘Tengo tantas historias para contarte’. Este ha sido el año en que la gente me quiere hablar de mi madre. Siento que ella se me aparece en momentos difíciles y a veces pienso que me quiere decir algo”, sincera la propia Tita, quien recuerda haber vivido “toda su enfermedad” desde sus primeros años.

“Viví toda su enfermedad, una vez al año me hago un chequeo completo y siempre hablo del tema con mis amigas. Cargo con esta causa pero no lo veo como algo malo, sino como una tremenda oportunidad quizás para salvarle la vida a una persona”, aseveró con total convicción.

“Cuando yo era muy chica, mi papá no nos dejaba decir la palabra cáncer. Y en octubre (mes que está vinculado a la prevención de esa enfermedad), más que nunca, siento cerca a mi mamá. A veces pienso ¿en qué habrá estado ella a esta edad, siendo mamá, cargando con un cáncer? No me puedo imaginar que siendo tan joven le pegó tan fuerte. No es tan común que a los 32 años se tenga ese tipo de cáncer y por eso me tengo que hacer más chequeos”, reflexiona la animadora, quien no duda en reconocer que “estoy en una etapa de mi vida que está siendo marcada porque justo a esta edad mi mamá se fue de este mundo. Eso igual te pega”.

PUBLICIDAD

Su preocupación y atención a la enfermedad la llevó, por esas casualidades de la vida, a ser paciente del mismo médico que estuvo a cargo del tratamiento de su madre.

No sé en qué minuto pasó la vida y ya tengo la misma edad en que a mi mamá le detectaron cáncer — Tita Ureta

“Cuando nos reencontramos, el doctor Juan Luis Alcalde me dijo: ‘No puedo creerlo, la hija de Paulina Fischer’. Él me apadrinó y me dijo que el caso de mi mamá es uno de los cáncer más duros que ha visto, que ella era muy joven y todo fue muy rápido”, señala.

“Al final, lo más importante es la salud. Si tenemos la fortuna de estar sanos, es un lujo. No sé en qué minuto pasó la vida y ya tengo la misma edad en que a mi mamá le detectaron cáncer. Por supuesto que todos tenemos problemas, quizás con la familia, en lo laboral, o con la pareja, pero la vida es corta. Hay que aprovechar a los hijos y a los padres, que tenerlos vivos es una suerte maravillosa. Por eso me aferro a la vitalidad de mi papá. Tenerlo vivo y sano me llena de vida”, concluye.