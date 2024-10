“A mi me gusta la verdad”: Pampita defiende filtración de chats con su exmarido Roberto García Moritán y reacciona a su renuncia

El reciente quiebre entre la modelo y presentadora argentina Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y su exmarido, el empresario y exministro Roberto García Moritán, ha generado revuelo en la prensa del espectáculo. Recordemos que el pasado 28 de septiembre, el político confirmó su quiebre matrimonial en sus redes sociales. “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado”, dijo.

Tras esto, la modelo salió a desmentir la afirmación de su expareja y señaló que recién el viernes 20 de septiembre ocurrió la separación, luego de enterarse de una serie de infidelidades que habría cometido Moritán. Así, junto a una serie de capturas de pantalla de sus chats con su exmarido, la modelo publicó las pruebas de que hasta esa fecha continuaban juntos.

Ahora, en su reciente paso por Chile, la, también, expareja de Benjamín Vicuña se refirió a los hechos y entregó algunas declaraciones al respecto, según consignó Página 7.

“No voy a permitir que se digan cosas que no son”

Después de que se filtraran conversaciones privadas entre ella y Moritán, la modelo afirmó que no le gusta exponerse en estos asuntos, pero que, si es necesario, lo hará para proteger su imagen y la de su familia.

“No voy a ir a ningún lado para hablar del tema, ojalá que ni ahora ni nunca. Voy a reservar todo para tratar de mantenerlo en privado”, aseguró.

“A mí me importa mucho la verdad, siempre. A veces, si es necesario salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son” , sentenció.

En ese sentido, Carolina Ardohain expresó su incomodidad con la presión de los medios, especialmente cuando los periodistas han intentado acercarse a su hogar en medio del escándalo amoroso. “Ojalá vivamos todos en paz. No vengan a mi casa, por los chicos, porque se ponen re nerviosos para entrar y para salir, es incómodo. Yo los protejo, entonces no vengan”, agregó la modelo, preocupada por el bienestar de sus hijos.

La renuncia de Moritán y la reacción de Pampita

En medio de este escándalo amoroso, este 4 de octubre de 2024, Roberto García Moritán sorprendió al anunciar su renuncia como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. “Mi prioridad es el bienestar de mi familia. Por eso decidí dar un paso al costado de mi rol como ministro”, afirmó Moritán en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Por lo mismo, los medios no tardaron en buscar la reacción de Pampita. En un encuentro con la prensa trasandina la modelo fue abordada con preguntas sobre la renuncia de su exmarido: “No sabía nada. Me estoy enterando por ustedes”, dijo, sorprendida.

Ante la insistencia de la prensa de obtener mayores declaraciones, la modelo señaló “Estoy tratando de estar bien por mi familia. Tengo que estar en pie para criar a mis hijos”.

En ese sentido, tras la consulta sobre la reciente renuncia de Moritán al cargo, la modelo agregó: “No voy a contestar nada, tengo que cuidar a mi familia. Roberto va a ser siempre mi familia así que no voy a decir nada, nunca”.