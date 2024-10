“Me retiro indignado”: Andrés Caniulef reveló su nombre real y desató la risa de Pamela Díaz

Pamela Díaz y Andrés Caniulef protagonizaron un divertido momento en el más reciente capítulo de “Sin Editar”, esto luego de que el periodista revelara su nombre completo.

En el programa de YouTube, el comunicador habló sobre su polémica salida de Mega hace un par de meses y sobre su nuevo proyecto de ser chico reality.

Eso sí, eso no fue lo único que llamó la atención de esta conversación fue cuando Pamela le pidió al reportero su nombre completo para anotarlo en sus apuntes, acción que realiza en casi todos los episodios del espacio.

“Eladio Andrés Caniulef Urrea”, contestó y desató la inmediata reacción de la animadora de “Hay que decirlo”, quien se ahogó en carcajadas.

“¡Te pasaste! ¡No te puedes reír de mi nombre! Me retiro indignado”, dijo el invitado, en tono de broma. “Y yo por primera vez lo digo así, sin resquemor”, confesó Andrés.

Posteriormente, Caniulef detalló un poco de la historia de este nombre, comentando que este era el de su padre. “El tío Eladio y además, tiene un solo nombre”, contó. En tanto, su mamá se llama María Pascuala, cuyo segundo nombre coincide con el de la hija menor de Pamela.

El nuevo desafío de Andrés

Cabe recordar que hace un par de días que se confirmó que el periodista será parte de los participantes del reality Palabra de Honor: Lealtad o traición.

“Nunca antes tuve el interés, el deseo o las ganas de entrar a un reality y no las voy a tener después, es éste, fue el momento exacto. Yo recibí el llamado hace dos meses y lo vi en ese momento y dije ‘¿y si lo hago?’. Dos llamados después decidí que sí”, sostuvo Andrés Caniulef ante Canal 13.

En relación a la experiencia en el programa de telerrealidad, detalló que “siento que he hecho un trabajo tan significativo que ya me gané mi espacio y hoy voy conquistar otro espacio. Yo quiero conocer otros formatos televisivos, mi meta es llegar a ser productor ejecutivo de programas y para eso tengo que conocer todos los formatos televisivos y a mí me faltaba estar en un reality, más aún tomando en cuenta lo relevantes, influyentes y exitosos que son hoy. Quien desconozca esto o los critique no sabe nada de televisión”, sintetizando que “además que yo quiero avanzar lo más posible y me motiva mucho ganar el reality, yo voy con esa mentalidad”.