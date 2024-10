¿Trágame tierra? Chama reaccionó en vivo a su “día de furia” en el confesionario de Gran Hermano Chile

Este martes, Alexandra Méndez, más conocida como “Chama”, visitó el panel de Gran Hermano Chile luego de ser la última eliminada del público. Allí la exparticipante abordó su paso por el reality y sus momentos más polémicos. En conversación con Diana Bolocco, Méndez se refirió a su “día de furia” dentro de la casa, tras ver por primera vez dichas imágenes, y aprovechó de compartir su autocrítica al respecto.

Este incidente se remonta a finales de agosto, cuando Méndez protagonizó uno de los momentos más tensos en la casa de Gran Hermano. Todo comenzó una mañana, cuando el “mandamás” de la casa activó una alarma a las 11:00 horas para despertar a los concursantes que seguían durmiendo. La reacción de Alexandra fue inmediata y furiosa. Se dirigió al confesionario, golpeando la puerta y exigiendo explicaciones a “Big”, creyendo que había sido injustamente señalada por la alarma.

“Me parece una gran falta de respeto que me pongan esa alarma si yo no estoy en el sótano. Todas las mierdas, las putas plantas que tienes, duermen hasta quién sabe qué hora”, reclamó en ese momento. Enseguida Méndez criticó a la producción del programa y acusó que sus compañeros habían dormido más días anteriores sin ser molestados, sintiéndose personalmente atacada.

“Si quieres revisa las putas cámaras. ¿Y me pongas esa alarma a mí, solita? Y yo estoy enferma, me siento un poquito mal, quiero dormir un poquito más… todos estos días (mis compañeros) han dormido más, lo haces conmigo nada más”, declaró muy enojada.

La discusión no terminó ahí. Pese a que Gran Hermano intentó calmarla explicando que la alarma se había activado porque “la mitad de la casa seguía durmiendo” y que era necesario respetar los horarios de las actividades, Alexandra se quitó el micrófono, elevó aún más la voz y abandonó el confesionario, en medio de la expectación de sus propios compañeros de encierro.

Chama reacciona en vivo a su “día de furia”

Durante su reciente visita a Chilevisión, la presentadora Diana Bolocco le preguntó sobre su sentir al ver las imágenes de aquel incidente. “Horrible, patético”, respondió Méndez sin titubeos y llevándose las manos a la cabeza, con actitud de verguenza. “Sé que cometí demasiados errores, dije muchas cosas que pensé que eran solo entre ‘Big’ y yo” , agregó, dejando claro que no esperaba que sus palabras fueran emitidas al público.

Bolocco, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a Méndez: “¿Eso es lo que te preocupa? Si no hubiese sido emitido, ¿era permitida esa reacción?”. A lo que la venezolana respondió con sinceridad: “No, de ninguna forma”. En ese momento, Chama reconoció que había perdido el control y que, aunque su molestia era genuina, su forma de expresarla fue totalmente inapropiada.

Méndez también reveló detalles que no se vieron en la emisión del programa. Según ella, su enojo comenzó por ciertos comentarios de Big que no fueron transmitidos, lo que habría exacerbado su reacción. “Mi molestia era por cosas que me dijo al principio, que no se emitieron”, explicó. Aunque no detalló completamente lo dicho, dejó entrever que había tensiones previas relacionadas con su estadía en la casa.