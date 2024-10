“Sé que vivo en España y tú aquí”: Oriana Marzoli rompe en llanto tras pensar en su futuro con Facundo fuera de “¿Ganar o Servir?

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli demostró que se encuentra bastante insegura sobre cómo será el futuro de su relación con Facundo González debido a la distancia de sus hogares.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando la española se encontraba conversando con Luis Mateucci sobre qué pasará con su amorío una vez que termine el encierro de Canal 13.

“Él (Facundo) tiene que ver muchas cosas acá en Perú y tú te tienes que ir con cuidado con eso… Son muchos elementos los que él tiene que hacer para que vos estés acá con él. De vivir con un pibe (su amigo) a tener que irse a un departamento, asumir gastos para vivir con vos. Ojo que esto no es Europa”. El argentino enfatizó en que “yo te veo a vos muy entusiasmada con esta relación”.

“Él tiene que hacer un gran cambio, y necesita tiempo para hacerlo, no es de un día para otro. Te veo muy enamorada… yo creo que es mejor así a la distancia, hasta que él se acomode. Anda despacio porque puede ser un intento en falso y si lo haces tan rápido, se termina acabando la relación”, le aconsejó su amigo y expareja.

“Estás enamorada, perfecto, pero a veces el amor no lo es todo”, concluyó el exTierra Brava.

Posteriormente, Pancho Rodríguez también se unió a la conversación y Luis le explicó: “Intento de que ella aterrice y que a veces no es solamente el te amo y el amor, hay otras circunstancias”, dijo, enfatizando que era para que no se vuelva a repetir algunas historias del pasado.

Por su parte, Oriana le aclaró que: “Yo vivo sola desde que tengo 18 años. Vivo en una casa que me acabo de comprar, bonita, tengo mi cochazo. Son mis comodidades. Lo único que me importa es que si tú vives tan lejos, a doce horas en avión, en otro continente, para que me empiezas a decir te amo si no te proyectas”.

PUBLICIDAD

“Él se enamoró y si te lo dice es porque lo siente. Él nunca le dijo nada de eso a nadie. Yo nunca lo había visto así. Yo creo que él de verdad se enamoró de ti y él siente cosas fuertes por ti”, le confirmó el exCalle 7.

El llanto de Oriana

Eso sí, está conversación afectó a la española, quien posteriormente rompió en llanto mientras hablaba con su pareja, Facu.

“La realidad es esa, sé que vivo en España y tú aquí. Yo soy la que más quiero estar contigo y sé que tienes una realidad diferente. Y me da miedo que para ti sea más agobiante, porque yo soy más lanzada, más independiente y aventurera”, expresó Oriana, totalmente angustiada.

Finalmente, González con mucha ternura la abrazó y la intentó consolar. “Vamos a tener que hacer un cambio entonces, sí lo hacemos. Vamos a ir de a poco, tranquilos, sin volvernos locos, sí igual estamos juntos”, le aseguró el argentino mientras le besaba la frente.