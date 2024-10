“Se le habría visto a los besos”: La supuesta noche de romance y agresiones de Jorge Valdivia en conocida discoteque

Durante el fin de semana la prensa rosa reveló que Jorge Valdivia y Maite Orsini habrían terminado su relación de pareja y se dejaron de seguir en redes sociales. Además, mientras la diputada asistió sola a un matrimonio, él se fue de fiesta junto a su hermano Claudio y habría compartido con el actor Nicolás Oyarzún y el animador de TVN Jean Philippe Cretton en un conocido bar capitalino.

Pero, no estuvo solo con ellos, puesto que según contaron en Zona de Estrellas, habría estado “a los besos” con una mujer e incluso, agredió a quienes intentaron grabarlo.

“Llegada cierta hora de la noche al señor Jorge Valdivia ‘se le habría visto’ a los besos con una señorita morena”, indicó el periodista Manu González, según la información que habrían recibido de testigos.

Tras esto, Adriana Barrientos confirmó el supuesto affaire discotequero del exfutbolista, luego de hablar con trabajadores del centro nocturno del sector oriente.

“El problema es que cuando la discoteque se da cuenta que el Mago está con una chica, en la discoteque empiezan a grabar la situación. Gente del público”, reveló, para luego mostrar un audio que recibió.

Supuesta noche de romance y furia de Jorge Valdivia

“El fin de semana, Mago Valdivia estuvo en esta discoteque, la gente que trabaja claramente no quiere hablar ya que el público que estuvo presente en la fiesta grabó al Mago Valdivia que estaba con una mujer en la fiesta. Entonces la gente pescó los teléfonos y empezó a grabarlos y él al darse cuenta agredió -sino me equivoco, de fuentes muy cercanas y directamente de las víctimas que claramente no quieren contar por un tema que los pueden despedir- él las agredió, les quitó el teléfono”, relató el contacto de Adriana.

De hecho, reveló que la persona que fue agredida “hizo la denuncia, constató lesiones” y agregó que la gente fue sacada del recinto, para darle la preferencia a él.

“Lo vieron muchas personas, como cuatro fueron agredidas por Mago Valdivia por intentar sacar una foto grabarlo”, sentenció la personas que presta servicios en Club 30.