Joven 24 años fue sorprendido conduciendo sin licencia pero en su propio auto: “Encuentro que manejo mejor que los que tienen”

Un joven de 24 protagonizó un insólito momento durante una fiscalización en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, esto tras ser sorprendido conduciendo sin documentos.

El hecho fue grabado por el matinal de Canal 13 “Tu Día”, en donde captaron al hombre hablando con el personal policial cuando fue abordado por el periodista en terreno.

Con evidente incomodidad, el joven reconoció que había reprobado en dos ocasiones el examen teórico para conseguir su licencia de conductor. Sin embargo, ya llevaba un buen tiempo manejando. de hecho, era propietario del vehículo.

¿Qué pasó con la licencia?

Si bien el involucrado no quiso revelar su nombre ante las cámaras de televisión, sí explicó los motivos por los cuáles no poseía el importante documento.

“Nunca he estudiado, ni para el colegio”, aseguró el hombre de 24 años.

Posteriormente, el hombre aclaró que viene después de recibir la multa. “Yo sé a lo que voy y ahora tengo que pagar y hacer como corresponde el procedimiento. Yo creo que me va a salir como 300 lucas más o menos”.

Con respecto a la compra del vehículo, pese a no tener licencia, comentó: “eso es lo que menos me importó en ese momento. Incluso encuentro que manejo mejor que los que tienen licencia. Hay gente con licencia que no sabe ni prender el intermitente”, aseguró sorpresivamente.

Estas palabras generaron un intenso debate en las redes sociales, en donde algunos defendían al joven mientras que otros criticaban su actuar.

“Un papel plastificado no hace mejor chófer práctica”; “Sin juzgar, basta con estar una tarde repitiendo pruebas teóricas en la Web para memorizar las respuestas de la oficial, son las mismas preguntas… hay que ponerle un poquito de ganas”; “En todo caso, es a veces muy cierto…hay tipos con licencia que han matado gente ebrios”; “Yo me compré una moto sin tener licencia y no salía hasta que fui a dar la prueba y la saqué... De puede perfectamente”; fueron parte de los comentarios en Instagram.