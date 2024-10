“Fome, esperábamos más”: ExGran Hermano lapidó reingreso de Cony Capelli al reality de CHV

“Encontré bastante fome la entrada, desabrido, sin sabor, aburrido”. Con esas palabras la exparticipante de Gran Hermano, Scarlette Gálvez, criticó sin filtros el reingreso de su excompañera de la temporada 1, Constanza Capelli a la casa más famosa del mundo.

Fue el domingo que Cony volvió al encierro donde se convirtió en la flamante ganadora el año 2023, pero el rating no fue el esperado y su presencia tampoco convenció a Eskarcita, quien dijo con todas sus letras que esperaba mucho más de ella.

“No voy a tener pelos en la lengua, no me voy a hacer la loca. Esperábamos más. Queríamos ver el mundo arder, sin arder en él y lo único que tuvimos fue una unión de corazones”, lamentó en el programa react de Youtube, “Stalkeando la casa”.

De igual forma, optó por darle tiempo, consciente que se puede estar aclimatando y guardando energías para el momento indicado. Aunque, eso sí, reconoció que es muy difícil que los espectadores vuelvan a ver a la misma Constanza de la primera edición.

“Cony pensé que ibas a entrar más bomba, pero claramente no fue la ocasión. Vamos a ver qué pasa en este tiempo que estés, y qué va sucediendo. Le damos tiempo. Obviamente, me gusta que entre, no deja de ser la ganadora. Tampoco esperemos ver a la Cony del GH 1 ahora en el GH 2. Eso también va por el crecimiento que ha tenido, la imagen y todo, pero esperábamos más, y la verdad es que ni un brillo”, dijo en su estilo.