“¡Nos enamoras cada día más!”: Vanesa Borghi publicó tiernas imágenes de su hijo para celebrar su primer mes de vida

El 28 de agosto, Vanesa Borghi y Carlos Garcés cumplieron el sueño de convertirse en padres. El esperado pequeño Teo Garcés Borghi llegó al mundo. A un mes de esta linda fecha, la feliz madre conmemoró este aniversario en su cuenta de Instagram.

La modelo argentina publicó un video lleno de fotografías de Teo, y escribió un sucinto, pero tierno mensaje para celebrar. “¡Nos enamoras cada día más! Feliz primer mes amor de mi vida. Te amamos demasiado. ¿Qué tal esta sesión de fotos de Teo?”, comentó.

Durante la semana, Vanesa también publicó una reflexión sobre lo que ha significado ser madre primeriza. “Aprendiendo día a día a ser mamá”, confesó, “la maternidad me ha enseñado que no todo es blanco o negro, que existen los grises”.

“Que no todo sale como uno quisiera y está bien, no pasa nada. Que se pueden planificar muchas cosas pero después se hace lo que se puede (todo depende del bebé jaja). Y lo más importante que no hay amor más grande y puro como el que uno siente por un hijo”, cerró Vanesa.

“Nadie dijo que sería fácil”

Ser mamá ha sido una experiencia intensa para Vanesa Borghi, quien tuvo a su primer hijo a los 41 años de edad. A una semana del nacimiento de su hijo, ella compartió una reflexión sobre la maternidad, en donde confesó que han sido complejos los primeros días.

“Compleja, por momentos caótica pero inmensamente llena de amor”, caracterizó de esa forma a sus primeros días como mamá. “Se necesita una cuota grande de paciencia con la pareja y con uno mismo, porque con mi gordito Teo tengo toda la calma del mundo, él no se entera si el mundo se está derrumbando”, añadió.

“Pocas horas de sueño y misma rutina a diario, mudar, cambiar, dar papa y repetimos. Nadie dijo que sería fácil y si me lees puedes estar pensando que satanizo la maternidad, pero no ¡Para nada! Solo que no la romantizo y trato de asumir la realidad desde el amor infinito que le tengo a mi bebé y a la familia que hemos formado”, continuó su reflexión.

“Hay momentos que tengo ganas de llorar, estoy mucho más sensible al estar más cansada, pero nada que yo no haya elegido, nada que no quiera, porque amo ser mamá. ¡Con una sonrisa de mi gordito se arregló todo! Esos pequeños instantes en los que me mira, sé que todo está bien”, cerró Vanesa Borghi.