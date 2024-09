“No tengo tiempo para asumir una relación”: Jean Philippe Cretton desmintió rumores que lo relacionaban con una nueva pareja

Está en plenas grabaciones de Mi Nombre Es. El periodista, músico y presentador, Jean Philippe Cretton, está enfrentando su nueva experiencia de la pantalla chica en Televisión Nacional de Chile (TVN), algo que sin duda le consume bastante tiempo de vida al comunicador de 39 años.

PUBLICIDAD

Hace algunas semanas JP fue paparazzeado en el norte, lugar desde donde surgieron los rumores que el exconductor de Calle 7 estaría en una nueva relación amorosa luego del vínculo que mantuvo con la animadora de Hay Que Decirlo, Pamela Díaz.

Y todo indicaba que la nueva pareja de Cretton sería nada más ni nada menos que una política: Katherine San Martín . La Técnica en Prevención de Riesgos y emprendedora es Consejera Regional (CORE) independiente de la Región de Antofagasta.

No obstante, el periodista exChilevisión en conversación con el medio Lima Limón fue tajante en desmentir estos rumores amorosos: “No, no, no... esto va a sonar como un poco frívolo, quizás, pero de verdad hoy en mi vida no tengo tiempo para poder asumir una relación en pareja” .

Respecto a las razones, sería por su ocupada vida que lleva durante el último tiempo: “Grabo 12 horas acá (en Televisión Nacional), los tiempos que no estoy, estoy haciendo mi podcast (Me Suena), que también es una grabación larga, los fines de semana salgo a tocar, y dentro de todo ese menjunje de cosas tengo que armarme un tiempo para seguir siendo papá, que es una labor que tú sabí' que me encanta y que la hago de la mejor manera posible. Entonces, creo que durante este tiempo, lamentablemente, me es imposible el amor” .

Cabe recordar que el próximo domingo 29 de septiembre a partir de las 22:30 será el redebut de una nueva temporada del conocido programa de talentos Mi Nombre Es por las pantallas de TVN, que será conducido por Jean Philippe Cretton y contará con un jurado de lujo compuesto por Amaya Forch, Gonzalo Valenzuela y Luis Jara.