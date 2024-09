“No le gusta quedar mal con nadie y para eso le toca mentir”: Faloon Larraguibel aseguró que le daría “Mentiroprazol” a Pancho Rodríguez

Siguen las rencillas dentro de la hacienda de “¿Ganar o Servir?”, y en esta ocasión fue el turno de Faloon Larraguibel, quien protagonizó un fuerte encontrón con Pancho Rodríguez.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que al principio, el chileno mostró interés para conocer a la exYingo más allá. Sin embargo, todo este amor se acabó a medida que fueron pasando los días y ahora ambos se dieron cuenta que son polos opuestos.

Así se dejó ver en el más reciente capítulo del reality de Canal 13, en donde Faloon no dudó en arremeter en contra del exCalle 7 por sus actitudes dentro del encierro.

El hecho ocurrió en una actividad liderada por Karla Constant, en donde los participantes debían regalarle medicamentos simbólicos a sus compañeros y cuando fue el turno de Larraguibel, la exchica Yingo no dudó en elegir el jarabe “Mentiroprazol” para dárselo a Pancho Rodríguez.

“Lo encontré medio mentiroso, está donde calienta el sol, no le gusta quedar mal con nadie y para eso le toca mentir, démosle una caja por favor”, señaló Faloon sin pelos en la lengua, generando una confrontación entre ambos.

La tensión entre Faloon y Pancho

Pancho se sorprendió al escuchar las palabras de su compañera e intentó bajarle el perfil. “Que de una situación en la cual ella crea que haya pasado. La química no puede recetar sin argumentarlo”, comentó el chileno, haciendo alusión a que Faloon debía justificar su acusación.

No obstante, Faloon no se echó para atrás y siguió con su reclamo: “Que latero... Cuando usted esté aquí, usted hace las cosas como quiera, pero usted no va a imponer cómo tengo que hacer las cosas”, dejando claro que no aceptaba cuestionamientos en su decisión.

“Pero si no te dije nada”, le aseguró Pancho en su defensa, dejando el momento tenso de lado para continuar con la dinámica.