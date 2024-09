Daniel Valenzuela cuenta detalles sobre su nueva pareja: “Llevo 8 meses... feliz, contento, tranquilo, en paz y en otra etapa”

Hace más de un mes salió a la luz que Daniel Valenzuela había encontrado el amor tras estar tres años viviendo en la soltería.

Cabe recordar que fue el mismo comunicador quien reveló a través de sus redes sociales que se encuentra en una relación con Andrea Sanhueza, una personal trainer y exMiss Iquique Fitness.

“Están juntos desde enero y ya conoció a la familia de Daniel y él también conoció a la de ella. Está muy contento y formalizaron su relación”, fueron las palabras de Luis Sandoval filtró en el programa “Que te lo digo” sobre esta nueva pareja.

¿Cómo está el corazón de Daniel?

En este contexto, en donde el conocido como “Palomo” comentó que se encuentra feliz en esta nueva etapa, asegurando que está en paz y que quiere una vivir relación sin exponerse mucho en los medios.

“He decidido hablar muy poquito, ya he aprendido, ya me he pegado hartos costalazos, me han preguntado mucho, y lo concreto es que sí”, aseguró en una conversación con el medio Página 7.

Según las declaraciones del comunicado, ya lleva varios meses junto a la compañía de Andrea. “(Llevo) 8 meses, feliz, contento, tranquilo, en paz y en otra etapa. Eso me limito a decir ahora, porque he aprendido harto de aquello”, comentó.

En este sentido, el comunicador profundizó en que quiere que está relación se mantenga alejada de los focos del mundo de la farándula.

“Creo que con la entrevista que hicimos en de Tú a tú, se cierra un ciclo que tiene que ver con hablar cosas más personales, que claro, uno también tiene que hacerse cargo de su historia, de lo que la gente conoce”.

Finalmente, Daniel comentó que: “Ojalá que, de aquí en más, todo sea profesional. Eso lo dejo como ‘sí, estoy feliz, contento y eso’”.