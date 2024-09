“Es amoroso”: Camila Andrade aclaró supuesto coqueteo con Miguel Martínez tras salida de Gran Hermano

Tras su salida de Gran Hermano, Camila Andrade respondió a la consulta sobre un supuesto coqueteo con Miguel Martínez, el español de 25 años con quien tuvo una cercana amistad y algunos televidentes cruzaron los dedos para que fueran algo más.

Si bien, Andrade ya había señalado que si hubiese estado soltera, tampoco se habría fijado en él, porque “es muy chico”. Ahora, aclaró que en ningún momento se le pasó por la mente que los seguidores del reality estaban viendo la cercanía con otros ojos.

“Compartimos mucho con él porque siempre nos tocaba el mismo lado de la casa, entonces me dio para conocerlo más en el día a día. Teníamos una muy buena relación, es amoroso, generoso, livianito de sangre, cabro chico lúdico y se da con todos, pero jamás pensé que me estaban asociando con él sentimentalmente”, contó al medio LUN.

Incluso, explicó que la impresión que se llevaron los televidentes podía ser producto de la edición de las imágenes.

“Creo que es más una ilusión, postproducción en las imágenes, que ponen música y se ve wow; yo vi esas imágenes y entiendo porque trabajo en la tele, pero todo Chile sabe que estoy emparejada, y ellos también sabían. Para mí es un posible amigo y sería”, recalcó.

“Me siento tranquila y amada”

Además, la exanimadora de La Red tuvo palabras para Francisco Kaminski, señalando que toda la adversidad los unió aún más como pareja y el amor está más vivo que nunca.

“Vivo mi relación con mucha felicidad, con mucho amor y con mucha seguridad de ambos lados. Estamos muy seguros de lo que estamos haciendo. Me siento súper tranquila, segura y amada en lo que me encuentro actualmente con mi pareja, familia y las personas con las que me rodeo, y eso es lo más importante”.