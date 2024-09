“Yuyin ataca otra vez”: María José Quintanilla reveló que sufrió un impasse durante una presentación en Fiestas Patrias

María José Quintanilla tuvo una agenda bastante ocupada hace un par de días, y es que la cantante participó en varios eventos en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias 2024. Eso sí, esta ola de conciertos no estuvo exenta de accidentes y chascarros arriba del escenario.

Así lo confirmó la misma exchica Rojo mediante su cuenta personal de Instagram, en donde sorprendió a sus seguidores y seguidoras revelando que sufrió un inesperado accidente mientras se presentaba en el sur de nuestro país.

¿Qué le pasó a Maria José Quintanilla?

A través de la mencionada red social, Coté partió contando la historia muy a su estilo y con un poco de humor.“Yuyin ataca otra vez”, partió diciendo la intérprete de “La de la mochila azul” en una storie de la plataforma, haciendo alusión al accidentado personaje de la serie Hey Arnold! que siempre tenía mala suerte y le pasaban accidentes.

Acto seguido, María José detalló que todo ocurrió mientras se encontraba en una presentación en una fonda en la comuna de Hualqui, ubicada en la Región del Biobío. “Me quemé con las chispas. Probabilidad que eso pase 1%”, escribió la rostro de Mega, junto a varios emojis riéndose bajándole la tensión al relato.

Aunque confesó que este no fue él último percance que ocurrió en el concierto, puesto que en la siguiente historia una usuaria reveló que también se quedaron sin electricidad, pero a la Coté no le importó y no paró en ningún momento el show.

“Se cortó la luz y todo, y ella tan hermosa sigue con el show adelante”, destacó la mujer sobre la entrega de Quintanilla en el escenario.

“Yo les dije que sí o sí el concierto iba”, contestó la exparticipante Rojo tras repostear la publicación de la seguidora sobre el accidentado show.

Finalmente, María José Quintanilla realizó un post sobre este particular concierto: “Como a veces la vida te regala más de una prueba, además de toda la lluvia y el frío, también se cortó la luz!! Así no más pariente! Jajajaja. Pero eso no nos detuvo. Al contrario, aprovechamos el tiempo para conocernos mejor”.

“Lo pasé increíble, gracias porque a pesar del frío, el viento y la luz, lo hicimos con todo”, expresó la cantante.

