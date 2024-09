Faloon Larraguibel raya la cancha por supuesta relación con Julio César Rodríguez

La semana pasada se filtró una fotografía en donde aparecían Julio César Rodríguez con Faloon Larraguibel, lo que desató todo tipo de especulaciones, sobre una posible relación amorosa entre ellos.

PUBLICIDAD

La pareja fue vista en un evento de lanzamiento de perfumes, donde intentaron evitar que se les captara juntos.

Y bueno ante esto, la exparticipante de ‘Ganar o Servir’, envió un video al programa ‘Hay que decirlo’, en donde de cuajo negó estar en una relación con el conductor de ‘Contigo en la Mañana’.

“Sé que están hablando de los amoríos de Julito, yo no soy uno de ellos, así que no me pongan en la lista”, comenzó diciendo.

De esta forma, añadió que con “Julio no encontramos en algunos eventos obviamente después de PH, pero nos hemos encontrado en varios eventos, no hay nada extraño, nada raro, por favor no me sigan preguntando si tengo algo con Julio, no hay nada”.

“Es un caballero respetuoso, inteligente, exitoso, pero no tengo absolutamente nada”, sentenció.

Latife no piensa lo mismo

La tarotista Latife Soto decidió hablar sobre esta pareja y si es que los ve juntos en un futuro no tan lejano. Soto sostuvo que hay una atracción entre ambos, que están iniciando un coqueteo entre ambas figuras televisivas.

PUBLICIDAD

“Igual aquí hay algo. Hay una pasión, hay una atracción, hay un interés. Se están haciendo interesantes estas personas, esta pareja”, dijo Soto en el programa La Hora de Jugar de Mega.

Según la vidente, la situación entre Rodríguez y Faloon todavía es incipiente, pero ambos tienen que cerrar algunos ciclos con sus relaciones pasadas para poder comenzar algo nuevo.

“Hoy es como un juego. Es como que los dos están cerrando ciclos de una relación anterior… Pero en unos tres meses, antes de diciembre, podría existir algo más serio”, sostuvo Soto.