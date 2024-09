“En unos tres meses...”: Latife Soto asegura que habrá romance entre Julio César Rodríguez y Faloon Larraguibel

Los rumores de un posible romance entre Julio César Rodríguez y Faloon Larraguibel remecieron al mundo de la farándula, y es que ambos fueron captados en una fonda hace un par de días.

Ahora, fue la tarotista Latife Soto quien decidió hablar sobre esta posible pareja y si es que los ve juntos en un futuro no tan lejano.Soto sostuvo que hay una atracción entre ambos, que están iniciando un coqueteo entre ambas figuras televisivas.

“Igual aquí hay algo. Hay una pasión, hay una atracción, hay un interés. Se están haciendo interesantes estas personas, esta pareja”, dijo Soto en el programa La Hora de Jugar de Mega.

Según la vidente, la situación entre Rodríguez y Faloon todavía es incipiente, pero ambos tienen que cerrar algunos ciclos con sus relaciones pasadas para poder comenzar algo nuevo.

“Hoy es como un juego. Es como que los dos están cerrando ciclos de una relación anterior… Pero en unos tres meses, antes de diciembre, podría existir algo más serio”, sostuvo Soto.

Eso sí, Latife también enfatizó en que el animador de “Contigo en la mañana” no es un hombre que tenga intenciones de llegar al matrimonio, pero sí de ser una pareja estable o ser familia.

“No. Él como que no es de matrimonio. Le gusta la convivencia, familia, pareja, pero no es de matrimonio. Las cartas están diciendo que pueden tener algo más serio pero él no es de matrimonio”, cerró.

Las palabras de Faloon sobre el romance

Cabe recordar que la protagonista de este rumos alzó la voz a través de sus redes sociales, en donde aclaró si está involucrada sentimentalmente con el rostro de CHV.

“¿Los pillaron haciendo qué? ¡Nada! Nos encontramos en un evento, ¿cuál es el problema? No necesito ningún hombre que me dé dinero, para eso trabajo”, escribió Larraguibel en la publicación difundida por el portal Infama, poniendo fin a las especulaciones y dejando claro que su encuentro con Rodríguez no tiene nada de romántico.