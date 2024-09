“¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo no dependo de mi ego”: Pancho Rodríguez reacciona a la fuerte acusación de Pangal Andrade en “¿Ganar o Servir?”

Las últimas semanas dentro del encierro de “¿Ganar o Servir?” han estado llenas de polémicas, y es que en esta ocasión se enfrentaron Pancho Rodríguez y Pangal Andrade, y es que este último aseguró que el exCalle 7 habría hecho trampa en la competencia.

El momento se dio en el más reciente “Cara a Cara”, donde ambos participantes protagonizaron un enfrentamiento verbal que dejó en claro que la rivalidad va más allá de la competencia.

Todo comenzó cuando, antes de emitir su voto, Pancho hizo una mención directa al deportista, criticando su actitud en una prueba anterior: “He visto que Pangal es una persona que ayuda mucho a sus compañeros, por eso creo que no fue correcto que el día que ganó Facundo intentaras desacreditar su triunfo, alegando trampa”.

“Pancho, disculpa por no ser tan correcto como tú. Lo voy a intentar”, respondió de forma irónica Pangal, dejando en claro que no iba a dejar pasar el comentario.

Los fuertes dichos de Pangal

Aunque la discusión no quedó ahí, puesto que cuando en su turno de votar, Andrade decidió devolver el golpe con más fuerza.

“Voy a hacer una mención al señor correcto de allá. Si eres tan correcto como dices, en la competencia te saltaste un escalón y no te devolviste. Si somos tan correctos, no deberías haber salido segundo, deberías haber salido quinto, con todo lo que robaste”, lanzó con tono desafiante, acusando a Pancho de haber hecho trampa.

Por su parte, Rodríguez respondió al reproche: “¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo no dependo de mi ego, tú eres puro ego”, comentó, destacando esta -supuesta- característica de la personalidad de Pangal.

“No sé y no me interesa. Tú me dices que has estado 9 años invicto en Paraguay, Uruguay y que no existe hombre que te gane, ¿eso no es ego?”, exclamó Andrade.

Tras el cara a cara, Pangal se acercó a Pnacho para enfrentarlo directamente. “Panchito, ¿querís empezar a darme, ahora, con toda la mala onda que me estás tirando? Yo sentí que fuiste muy mala onda. Si quieres empezar a darle, empecemos”, lo desafió abiertamente a su compañero de encierro.

Claramente, el exCalle 7 reaccionó y le dijo “haz lo que tú quieras hacer”, dejando la puerta abierta para un futuro enfrentamiento.