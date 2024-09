“¿Quieres ser mi novia?”: Facundo González protagonizó una tierna petición a Oriana Marzoli

El modelo argentino, Facundo González, fue autor de un lindo momento y romántica petición que le hizo a su pareja en la reciente “Asamblea de Cara a Cara” que se realizó en el reality de Canal 13 ‘¿Ganar o Servir?’: le preguntó si quería ser su novia.

Antes de entregar su voto para dar con el último nominado de la semana, Facundo pidió un espacio para hacer dos menciones; la primera fue para Pangal Andrade a raíz de la controversial competencia masculina, donde el chileno acusó al argentino por realizar una maniobra indebida.

Posterior a esta intervención, González soltó unas tiernas declaraciones para la chica reality de España, Oriana Marzoli: “Y la segunda petición, Karlita, me voy a tomar el atrevimiento si me das el permiso, por favor, si la puedo llamar a Oriana”, así introdujo la mención el del país del tango.

“Mi demonio hermosa, me cuesta mucho decir esto, la verdad... lo sabes. Sabes que te quiero mucho. Te voy a dar la primer rosa que es para decirte gracias, gracias por preocuparte por mí y por ser una inyección de energía cuando lo necesito y decirte que eres la persona más importante que tengo en la casa, así que espero que sigas cuidándome lo que me queda acá”, comenzó el discurso Facundo.

“La segunda rosita es para pedirte perdón por volverte loca, por sacarte de quicio. La tercera para decirte que te quiero”, agregó el argentino.

“Y la cuarta, que es la más chiquita, pero la más importante: preguntarte si quieres ser mi novia” , le consultó Facundo a la exDoble Tentación (2017), quien no se lo esperaba y desató una alegría tremenda con gritos, un beso y un abrazo apretado.

“¡Me hace mucha ilusión! Obvio que sí, estoy emocionada. Era algo serio, te quiero amor” , respondió la española luego de una ola de aplausos de sus compañeros y de la conductora Karla Constant.

Ante esto, el modelo intervino con una advertencia: “no quiero ni mirar a Pancho porque se debe estar burlando de mí”. Por su lado, Francisco Rodríguez, exCalle 7 (2009), aseguró que “Karlita, es primera vez en mi vida que lo veo así, enamorado”.

Y respecto al voto de Facundo González, se lo dio al exGran Hermano (2023) Raimundo Cerda: “Me caes muy bien, y bueno, Pancho me pidió que quería algo difícil ¿no? no quería medirse con los más débiles y creo que también tienen una revancha ustedes, así que me pareció lo más óptimo votar por ti, y esperemos que si te toca ir, vayas con Pancho”.