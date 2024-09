“Me he casado como doce o catorce veces”: Miguel “Negro” Piñera impactó a Pamela tras revelar información sobre su vida amorosa

José Miguel Carlos Piñera Echenique, más conocido popularmente como Negro Piñera, estuvo como invitado en el más reciente capítuloo de “Sin Editar”, el programa de YouTube de Pamela Díaz.

En el espacio, el hermano de expresidente Sebastián Piñera habló de todo, de hecho, reveló una inesperada información sobre su vida amorosa que dejó sorprendida a “La Fiera”.

Todo comenzó cuando Pamela le preguntó al empresario sobre el secreto de su buena apariencia, ya que en poco tiempo cumplirá 70 años.

“En la vida hay que pasarlo bien, alimentarse rico, cero estrés. El estrés es el que te cag... Yo, en mi vida, no sé lo que es el estrés”, aconsejó.

“Yo he vivido toda mi vida de noche. He tenido suerte con las chicas. He tenido hartas pololas”, añadió.

“¿Cuántas pololas has tenido más o menos?”, le preguntó “La Fiera” con total curiosidad, a lo que el Negro respondió:“No me acuerdo, pero yo me he casado como doce o catorce veces”, confesó Miguel, eso sí recalcando que son “matrimonios místicos”.

“Me casé, en playa del Carmen, me casé tres veces cuando tenía la discoteca”, detalló en la conversación con la chica reality.

Su relación con Carla Ochoa

Acto seguido, Piñera recordó una de las relación más controversiales que ha tenido en su vida, hablamos de su romance con Carla Ochoa.

“La Carlita tenía 18 y yo tenía 50, más o menos. A la Carlita la iba a buscar al colegio, pero nunca pasaba nada. Duramos como seis años”, comentó en el espacio, recordando su bullado amorío el cual terminó en el 2002.

“Me llevo bien con todas mis exs”, le aseguró a Pamela Díaz, aprovechando de mandarle un saludo a su expareja.

Aunque al parecer ahora está enfocado en otras cosas, y solamente mantiene una relación de amistad con las mujeres.

“Soltero, feliz y contento. Tengo hartas amigas, tengo hartos amigos. Tengo una casa que gracias a dios no tengo vecinos, porque no soy el vecino ideal y me han echado de todos los barrios”, explicó, dando a entender que es “una gárgola” y que sus cercanos normalmente son más jóvenes que él.

Cabe recordar que está no fue la única relación pública del empresario, puesto en que el año 2004 se casó legalmente con Belén Hidalgo, compromiso que duró siete años.