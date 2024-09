“A menos de 12 horas desde tu reingreso, ya estás cometiendo faltas”: Carlyn Romero fue duramente sancionada en “Gran Hermano”

Carlyn Romero fue una de las protagonistas del último capítulo de “Gran Hermano”, y es que recibió una dura sanción de parte de la producción del reality de CHV por hablar más de la cuenta.

Así es, la venezolana fue advertida en varias ocasiones sobre que no podía contar cosas del exterior, sin embargo, no hizo caso a las indicaciones que le dio la voz en el confesario y finalmente terminó recibiendo un castigo: cayó en placa de eliminación, sin posibilidad de ser rescatada por el líder de la semana.

Un ejemplo de este comportamiento fue cuando Carlyn le dijo a Michelle Carvalho que Chama ha hablado mal de ella a sus espaldas. “A ti te han hecho pi…”. En tanto, a Waldo le dijo que “tú tienes un fan club, como un Instagram”.

De igual manera, se refirió al polémico corte de pelo de Manuel a Yuhui: “Eso fue brígido, muchas páginas alzaron la voz. Fue heavy”, reveló.

En este contexto, es donde “Gran Hermano” reaccionó y la llamó directamente al confesionario. “A menos de 12 horas desde tu reingreso, ya estás cometiendo faltas a las reglas. Estás hablando de cosas que no puedes, y lo sabes”, le hicieron ver a Carlyn.

“He escuchado atentamente lo que has hablado y te llamo para advertirte que no lo hagas más. Hablar de lo que pasa afuera está prohibido”, le insistieron.

Por su parte, ella comentó: “Estoy intentando buscar las palabras, para no caer en decir lo que no puedo. Para mí es un ‘pedo’ mental, como estar tan meticuloso. He intentado evitar decir cosas y hablar en códigos. No lo hago a propósito”, afirmó en el confesionario, intentando excusar sus conductas.

La nueva nominada

Sin embargo, siguió dando información a los participantes, tales como los porcentajes de eliminación, si entrararían nuevos participantes al encierro, elecciones en Venezuela, entre otras cosas.

En este contexto, es donde la producción reunió a todos en la sala principal para darles a conocer que Carlyn tendría que cumplir con una sanción.

“Carlyn, ya formas de la próxima placa de nominación y te quito la posibilidad de que puedas ser salvada por el líder, pero podrás participar de la prueba de salvación”, fue la decisión del ‘dueño de casa’.

“Me dio un poco de rabia”, dijo ella minutos más tarde, tras la determinación de la producción.