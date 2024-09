Trinidad Cerda se estrenó como showoman con celebrado espectáculo en fonda de Curicó: “Siempre he estado lista para esto”

Trinidad Cerda aprovechó estas Fiestas Patrias para dar un salto importante en su carrera artística luego de presentarse en la madrugada de este miércoles, con un espectáculo al más puro estilo de una showoman, durante una fonda organizada por la fiesta Booty Curicó.

El evento, primero de este tipo que se realiza fuera de Santiago, contó con la presencia de la exparticipante del reality “Gran Hermano” como figura central del show. Uno donde Trinidad presentó en el escenario un compilado de canciones de Beyoncé, a quien rindió tributo con un espectáculo en el que interpretó y bailó al ritmo de los éxitos de la artista norteamericana.

El show de Trinidad Cerda

“Seleccioné algunas de las mejores canciones de su carrera. Beyoncé es demasiado icónica, a la gente le gusta mucho, entonces decidí hacer varios de sus éxitos”, contó en lun.com.

La gracia del espectáculo presentado por Cerda en Curicó estuvo en que no sólo bailó los temas de la artista, sino que dejó de lado el playback para poner su voz en las canciones de Beyoncé.

“Todo el mundo me dice que haga playback, que es lo más fácil; que me dedique a bailar y a hacer el espectáculo. Pero si hay algo que nunca voy a dejar de hacer es cantar, ya sea encima de la voz o encima de la pista, porque es algo que me gusta mucho”, explica.

“Actualmente estoy en conversaciones con un muy buen productor para hacer mi propia música”, agrega la chica reality, quien asegura que “siempre he estado lista para esto”.

“No necesito mucho ensayo, soy muy rápida aprendiendo coreografías. Para mi cumpleaños también hice un show gratuito en un bar de Santiago y se llenó. Cada vez que alguien me dice: ‘Hay un escenario. ¿Quieres venir?’, ni lo pienso, pero no voy a ir solamente a decir: ‘¿Dónde están las mujeres solteras?’, porque me interesa entregar un show: cantar, bailar, interactuar con el público”, señaló.

Opens in new window Trinidad Cerda debutó en la madrugada de miércoles como showoman en fonda de Curicó. Fuente: Instagram @trinicerdabaeza.

“Creo que siempre he estado lista para esto. No necesito mucho ensayo, soy muy rápida aprendiendo coreografías”, finalizó.