Todo para hacerla feliz: Pedro Astorga realizó tierna petición para agasajar a Michelle Carvalho

El romance no consumado que todos están esperando ver es el de Michelle Carvalho con Pedro Astorga, los chicos realities que se han encontrado ya por tercera vez dentro de un encierro. Las chispas siempre han existido, pero nunca ha habido una relación formal, y la tensión romántica entre ellos está más viva que nunca en “Gran Hermano”.

Un nuevo gesto romántico de parte del primo de Pangal Andrade dejó con el corazón a un hilo a los fanáticos de esta pareja que todavía no se aventuran a iniciar una relación. El hombre del Cajón del Maipo se dirigió al confesionario para hacerle una petición a Gran Hermano con el fin de hacer feliz a la brasileña.

El requerimiento de Pedro para Michelle

“Vine a hacer una solicitud a Gran Hermano porque he visto un poquito baja a Michelle, siento que no se siente tan bien. Se merece un poquito, y lo encuentro justo también que le vean este tema que se hacen las mujeres, no sé, las uñas, el pelo, que le hagan una cuestión en la cara”, pidió.

“Este tipo de cosas que se hacen son buenas para la autoestima y para sentirse feliz. Siento que hay solo dos otras mujeres, y ellas vienen reingresando. Volvieron y vienen con todas las uñas hechas y todos esos detalles que para las mujeres son súper importantes. Me parece justo y súper importante que Michelle también tenga (esa oportunidad)”, agregó Pedro Astorga.

El dueño de la casa dijo que iba a pensar en algo que él podría hacer para concederle su deseo para Carvalho, lo que lo dejó con una sonrisa en la casa.

Pedro Astorga, el detective

Cibernautas que se derritieron con este gesto, rescataron un video de una conversación entre Pedro y Michelle, en donde él astutamente intenta averiguar los deseos de su eterna pretendiente.

Él le consultó si tuviera un día para salir qué haría y ella respondió que iría al spa para hacerse un masaje, las manos, los pies, una limpieza facial, y también iría a comer y al cine.