Leonor Varela recordó la desastrosa petición de matrimonio que le hizo un reconocido actor de Hollywood

La belleza de la actriz chilena, Leonor Varela, ha cautivado a diferentes hombres, y uno de ellos fue Billy Zane, el reconocido actor estadounidense que interpretó al villano de la película “Titanic”. Ellos se enamoraron tras protagonizar el filme hecho para televisión, “Cleopatra”.

Zane estaba tan flechado de Leonor que quiso convertirla en su esposa. Ella recordó este evento en el nuevo capítulo del estelar de conversación de Martín Cárcamo, “De tú a tú” de Canal 13, que se emitirá este próximo viernes 20 de septiembre.

Su noviazgo alcanzó un ápice cuando Varela tenía 27 años y recibió una propuesta para casarse con el actor. Sin embargo, ella odió la forma en que sucedió el compromiso. “Fue todo mal, me lo pidió como no hay que hacerlo” partió contando.

“Él estaba ensayando una obra en San Diego, entonces me invitó y empezó a cantar una canción, se da vuelta, se acerca, se me arrodilla y me da el anillo frente a todos. Yo no entendía nada, se lo acepté, pero me dio crisis de pánico y en la noche se lo tiré a la cara”, siguió.

Billy Zane y Leonor Varela en Cleopatra Fuente: IMDb

Las otras propuestas que recibió Leonor Varela

Ella le terminó aceptando el anillo, pero nunca se casó con Billy Zane. “Yo no sabía que hay una diferencia de idiosincrasia, porque yo a él le decía ‘fiancé’, que en francés significa pololo o novio, pero en Estados Unidos ‘fiance’ significa ‘prometido’, y con decirle así él entendía que yo quería que me pidiera matrimonio”, relató la actriz.

No obstante, ésta no fue la última vez que le pidieron su mano en matrimonio, ya que años después un director famoso de videos musicales que trabajó con Rihanna, Beyoncé, Hikaru Utada, Taylor Swift, entre otros artistas, le pidió que se casará con él.

“Le dije que sí, pero nunca me proyecté con él con familia o hijos. Me di cuenta de que no quería tener hijos con él”, agregó. Leonor Varela también contó que sólo con Lucas Akoskin, su ex esposo, sintió ganas de ser madre.