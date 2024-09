¿Hay posibilidades de que se reconcilien?: Gissella Gallardo se sinceró sobre su actual relación con Mauricio Pinilla

A pesar de estar separados, Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla siguen manteniendo una buena relación. Los obstáculos han sido superados, y ahora fueron de vacaciones en familia con los hijos. El destino fue Punta Cana, en donde el exfutbolista reservó un hotel cerca de la playa por nueve días.

“Después de que tenía todo OK, hasta con el pasaje incluido, me invitó. Mauro sabía que había estado súper cansada desde hace un par de años y que me lo merecía”, contó la panelista de “Sígueme” a Las Últimas Noticias.

Sobre cómo llegó a vacacionar con su exmarido, Gisse Paz contó que esto se logra por el afecto que todavía existe entre ellos. “Cuando hay cariño, y sobre todo, agradecimiento de parte de Mauricio hacía mí por todo lo que lo vengo ayudando hace un tiempo, no había mucho que conversar. Me subí a estas vacaciones y lo pasamos súper bien”, confesó.

La relación cotidiana entre ellos nunca fue un problema, comentó Gissella, sino que fueron otros eventos que provocaron el quiebre. Sin embargo, gracias a terapia y sinceros diálogos han podido ir sanando su relación de a poco. Es más, se dieron un tiempo para esto en su escapada a Punta Cana.

“Tuvimos conversaciones sanadoras, donde hablamos de cosas que habían pasado y que en su momento no queríamos abordar, esas conversaciones incómodas, pero auténticas. Fue muy sanador para los dos”, contó Gissella Gallardo.

¿Hay posibilidades de que vuelva con Mauricio?

Inevitablemente esto genera la duda sobre una posible reconciliación entre ellos, pero la periodista fue clara. “Para nada. Con Mauricio nos llevamos muy bien y él me invitó. Este viaje para mí fue sólo un descanso, de leer, de renovar energías. También soltar penas, disfrutar a mis pollos, comer comer y reír mucho”, aclaró.

En esa misma línea le consultaron a Gissella Gallardo cómo lograron mantener las pasiones a raya en un lugar tan paradisíaco, pero el escenario con sus hijos obviamente no dio paso a eso.

A esto agregó que “cuando por mucho que adores a alguien sabes que no es el momento. Quizás algún día, en otra vida, o mañana, nos encontraremos. No digo nunca, pero por ahora no está en mis planes”.

“Tiempo al tiempo. Quizás con los años podemos ser como Diana Bolocco y Cristián Sánchez, y toda la familia en la casa del exesposo. Algo relajado”, dijo entre risas. De igual forma agregó, que sus hijos más que pedirles que vuelvan, ellos quieren que sus padres sean felices.