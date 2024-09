Kramer la volvió a hacer: El comediante protagonizó divertida imitación a Claudio Bravo en compañía de Barticciotto y ‘Superman’ Vargas

Stefan Kramer no se cansa de hacer reír con su profesional trabajo de imitación y personificación de diversos rostros de todo el mundo. Y en esta ocasión, participó de una entrevista –en el cierre del Podcast de Kramer– junto a grandes referentes del ámbito futbolístico: Marcelo Barticciotto y Sergio Vargas.

El comediante chileno volvió a sorprender con uno de sus caballitos de batalla, la imitación al ya retirado Claudio Bravo. De esta manera, Stefan –bajo el personaje del exgolero de la Selección Chilena– se sumó al panel del programa Mano a Mano, liderado por el periodista Gabriel Labraña.

Marcelo Pablo Barticciotto – exColo Colo y padre de la figura de Talleres de Córdoba, Bruno Barticciotto– le consultó al ‘Capitán América’ acerca de cómo estaba de ánimo a raíz de su retiro, ante lo que él sostuvo que: “Bien. La verdad me siento preparado... como que mi sabiduría corporal y mental siempre supo que llegaría este momento. Siento que nada me sorprende tanto en la vida. Creo que estoy sumamente preparado; lo he sabido desde siempre. Me han dicho muchas personas que tengo talento, que tengo algo único, que tengo templanza (...) No estoy preocupado por el retiro, no llevo la cuenta: han pasado 2 semanas y 6 días”.

Sergio “Superman” Vargas, la exleyenda azul bajo los tres palos también tuvo sus intervenciones, y quiso saber cómo ocupaba Bravo su tiempo ahora sin fútbol. El bicampeón de la Copa América con La Roja detalló que “La primera semana fue hermoso, fue como volver a despertar, mirar un árbol y decir ’qué hermoso’, lo abrazaba; todo me parecía nuevo . Y han pasado los días –y esa es la razón por la que vine, por recibir algunos consejos–, no ha sido fácil en lo cotidiano (...) La paso yo (la aspiradora), y la paso bien mucho rato, y después llega mi esposa y la pasa de nuevo”.

Una conversación que se extendió por más de 20 minutos, en la cual no pasaban ni 30 segundos sin interrupciones entre risas y contrapreguntas por parte de los integrantes del panel.