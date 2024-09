“Estoy aquí porque de verdad te tengo cariño y me duele”: Fran Maira y Oriana Marzoli protagonizaron tensa conversación para lograr reconciliarse en “¿Ganar o Servir?”

Francisca Maira y Oriana Marzoli tuvieron un momento de sinceridad durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, y es que ambas participantes quisieron hablar con la verdad para poder recuperar su relación de amistad tras varios conflictos que tenían relación con Austin Palao, Pamela Díaz y más.

La que tomó la iniciativa de arreglar este vínculo fue la española, quien se acercó a la chilena para que pudieran conversar en paz.

En primera instancia, Oriana le reclamó a Fran no haberse levantado a saludar cuando ella regresó a la casa luego de su break fuera del encierro.

“Si estoy aquí es porque de verdad te tengo cariño y me duele, pero yo sí que me sentí como que si me hubieses dicho ‘no me interesa’”, aclaró de entrada Marzoli, para posteriormente exponer que fue lo que le molestó de Maira.

“Llegó después de tres días y veo que no te levantas y que ni te giras, estabas sólo con Austin. Entonces dije ‘Ya está, corroboro que no es mi amiga y no le intereso de la misma manera’”, sostuvo la española.

Por su parte, Fran reconoció que tuvo una actitud incorrecta con Oriana. “Lo que me pasó que ese día estaba un poco sentida, porque te había pedido que no hablaras de Austin y me dijiste que te daba igual. Eso me dolió igual, porque si hubiera sido al revés, yo soy la primera en hacerte caso. Por eso me quedé con esa sensación de que me habían incomodado actitudes tuyas, y no fui corriendo a abrazarte porque habría sido falso de mi parte”, se explicó la exGran Hermano.

Oriana le contestó que debió haber conversado con ella si tenía esa sensación. “Yo no soy una loca, no soy mala. A Austin le tuve mucho cariño (...) pero lo vi cambiar mucho cuando llegó la otra persona y por eso discutimos mucho. Y al final estabas estresada por no perder al novio y sabiendo que al final yo iba a estar ahí. Me hubiera gustado sentirme escuchada por ti, y me importó porque eras tú”, reconoció.

“La manera en que los dos se estaban haciendo mierda, creo que a mí me generó como esa incomodidad porque son las personas que yo más quería”, agregó Fran.

Asimismo, explicó que su enojo porque Facundo habla con Fran es algo que tiene que ver con sus valores. “Es una cosa de lealtad, que no me gusta que quien está conmigo no se lleve con quien no me llevo”, dijo.

Tras conversar, ambas mujeres se disculparon mutuamente y quedaron reconciliadas. “Volvimos a ser amigas”, aseguró Fran.