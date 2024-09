Claudia Schmitd asegura que Tonka Tomicic engañó a Parived y que todas las pruebas gráficas se perdieron

En el pasado programa de ‘Podemos Hablar’, Carolina de Moras se refirió a la figura de Parived, revelando que lo conoció años antes de su relación con Tonka Tomicic y admitió haber recibido llamadas del consejero espiritual.

Sobre el ahora imputado por el “Caso Relojes”, Carola comentó: ‘’Más que el magnetismo, es un hombre muy observador y muy entrador también. Entonces, sabe como engancharle a las personas, sabe como llamar la atención. Y aparte que tenía esta cosa mística”, aseguró de entrada.

“¿Te llamaba por teléfono?”, le preguntó Julio César Rodríguez, animador del programa. A lo que Moras respondió: “Cuando partí el matinal me llamaba. Me llamaba para hablarme del equipo del matinal (...) me daba consejos’'.

“Tonka trabajaba en el 13, tú en TVN y él te llamaba a ti, ¿por qué te llamaba?”, reflexionó el rostro de CHV, dudando de los motivos detrás de Parived.

Por su parte, la modelo comentó que él se comunicaba con ella para “hablarme del equipo, que tuviese ojo, o sea cuidado, cosas así. Hasta que decidí no contestar más’'.

Claudia Schmitd lanza bomba

A raíz de estas declaraciones, Claudia Schmitd comenzó a comentar en ‘Zona de Estrellas’, el poder de Parived en la TV y las declaraciones de famosos sobre él.

“Todo el equipo con el cual ella trabajaba tenía una relación muy importante con Parived, porque ahora que él está en una situación muy mala, lamentable, es muy fácil llegar y venir a hablar”, comenzó la uruguaya.

“Les voy a contar algo, yo trabajaba en ‘Intrusos’, teníamos material comprobado que Tonka tenía un amante y ese material nunca se mostró, lo pedí a las personas adecuadas que lo tenían, el productor, director, puedo dar los nombres de las personas de ‘Intrusos’, había fotografías, conversaciones por Facebook, pero nunca se mostró”, siguió ante el impacto de sus compañeros.

La panelista agregó que “tenían miedo, tenían miedo de lo que podía llegar a hacer (Parived) con las familias de esa gente, con el programa y esto lo sabe mucha mucha gente en la industria. Yo abro mi boca y hablo, el material desapareció me dijeron que lo buscaron en los archivos de La Red y desapareció”.