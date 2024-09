Una huasa fooerte: Nicole Moreno protagonizó una campaña publicitaria que mezcla el fitness con las Fiestas Patrias

Nuestra ícono del fitness y la farándula, Nicole “Luli” Moreno, sigue facturando y ahora se convirtió en la protagonista de una campaña publicitaria de una importante marca de telefonía. Ella mezcló su amor por el deporte con las Fiestas Patrias para un divertido comercial con aires ochenteros.

Luli irrumpe en una bulliciosa cantina, vestida de huasa formal y robándose las miradas de todos los presentes. “Soy Nicole Moreno”, dice antes de ser envuelta por un rayo para desprenderla de su traje tradicional y dejarla con una malla utilizada en los videos de aerobic para el primer spot publicitario de la campaña de WOM.

Nicole "Luli" Moreno Captura: Comercial de WOM

“¿Están listos para algo foerte?”, preguntó Moreno. “Todos dicen cómo cuidarte en Fiestas Patrias, pero este año será diferente. ¿Quieres prepararte para bailar más de 72 horas y no morir en el intento? ¿Necesitas aumentar tu fuerza para agarrar esas garrafas de pipeño?”, interpeló la campeona fitness.

“O simplemente, ¿Quieres quemar calorías pasándola bien este 18? Tranqui chilenos, este año les tengo las tremendas rutinas para que puedan disfrutar sin culpas. Siempre fiestas, nunca infiestas. No se pierdan las rutinas de cuecardio en las redes sociales de WOM ¡Fooerte!”, cerró Nicole Moreno.

“Para que me llamaran de WOM tuve que recorrer 20 años”

En conversación con LUN, la mujer que le dio vida a las frases más recordadas de la farándula chilena, habló sobre este comercial cuyo rodaje se dio el pasado viernes en una jornada de 12 horas. “Era full producción, había una mega motorhome para mí. Dos cambios de vestuarios, desayuno con cositas que me gustan, make up, chicas de vestuario. Era un set de película y yo me sentí una estrella de Hollywood”, comentó.

Con respecto a su sentir después de ser llamada para este comercial, Nicole confesó que “vengo trabajando hace mucho tiempo y siento que me están tomando de manera real los medios, las marcas. Para mí ha sido fundamental el trabajo que vengo haciendo hace años y hoy se está manifestando todo lo que yo quería”.

“Con esto siento que logré lo que yo quería que es ser un referente de la vida saludable, y qué mejor ligado con la publicidad”, agregó.

Nicole "Luli" Moreno

De igual forma, su contratación en este comercial hizo que Nicole Moreno reflexionara sobre su carrera televisiva. “Para que me llamaran de WOM tuve que recorrer 20 años. El 2013 tomé la decisión de dosificar mis apariciones (en televisión). El personaje de Luli lo amo, lo respeto, pero no es lo que quería para mi vida”, reveló la campeona fitness.

“Después viajé por el mundo, volví como candidata a reina del Festival de Viña y gané. Seguí dosificando mis apariciones mientras entrenaba. Encontré mi pasión y ahí mi vida comenzó a cambiar”, cerró.