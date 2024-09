“Si me dañas así voy a tener que dejar de ser tu amiga”: Gala Caldirola perdió la paciencia tras broma de Botota Fox sobre Raimundo en “¿Ganar o Servir?”

Gala Caldirola protagonizó un nuevo conflicto dentro de la hacienda de “¿Ganar o Servir?”, y es que la española le paró los carros a Botota Fox tras lanzar una broma en relación a su exromance con Raimundo Cerda.

El momento se dio luego de la prueba del “Círculo de Fuego”, en donde Raimundo se coronó como ganador y le dio la inmunidad a la exesposa de Mauricio Isla.

“Siento que en las últimas pruebas ha estado desconcentrada y ha dudado de mí, entonces le quiero dar un shot de energía”, fueron parte de los argumentos del exGran Hermnoa.

En ese momento, el transformista lanzó un inesperado comentario: “¡Se cerró la Faloon, se abrió la otra!”, dijo mientras Gala le agradecía a Rai, y la española se molestó.

“¿A ti qué te importa, Botota? No entiendo la mala onda en un momento que es todo cariño. Es muy desubicada tu mala onda y es una falta de respeto”, le expresó al transformista. Botota le contestó en tono de burla a Gala que ella “no come ni deja comer”.

“¿Qué sabes tú la realidad de lo que hay entre él y yo?”

Ya de regreso en la casona, Gala le comentó a Botota que se encontraba molesta por su actitud. “Amigo, de verdad yo no te entiendo. No lo puedo tomar como una broma. Fue una falta de respeto, cuando puedes le haces daño a gente que te quiere”, le reclamó.

Por su parte, Botota se defendió asegurando que fue porque quedó descolocado por la decisión de Cerda. “Esto significa que no ha quedado cerrada la relación. Por eso no digan después que no tienen nada ustedes”, le contestó, y luego le comentó a Rai que lo que más le extraña es que le haya dado la inmunidad a Gala después de cómo ella lo ha tratado.

Entonces Gala se defendió. “¿Qué sabes tú la realidad de lo que hay entre él y yo? Si me dañas así voy a tener que dejar de ser tu amiga, así de simple”, le advirtió la española.

Minutos más tarde, Botota se refirió a la situación en una conversación con Faloon Larraguibel, asegurando que está enojado con Gala porque ha hablado mal de él.

“Me trató el otro día de venenoso. Lo que dije es lo que pensamos todos los de la casa”, sostuvo, agregando “además ella te dijo que una amiga se debe lealtad y que debe tener códigos. Y perdón, pero está compartiendo con la loca que le comió el marido. ¡Por favor! ¿Qué códigos?”, se preguntó.