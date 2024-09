“No vas a comparar a Beckham con tu pololo”: Felipe y Miguel trolearon a Cami Andrade tras comentario sobre Kaminski

Una divertida situación se generó durante las últimas horas de encierro en la casa de “Gran Hermano”, es que los compañeros de Camila Andrade la trolearon tras un comentario sobre su pareja, Francisco Kaminski.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando la comunicadora estaba jugando con Miguel y Felipe a las preguntas y respuestas rápidas, momento en que el jugador le preguntó a su compañera: “A ti se preguntan quién es el hombre más guapo del mundo, ¿tendrías respuesta?”. A lo que ella dijo: “Si po, mi pololo”.

Sus palabras causaron la reacción de los dos jugadores, quienes le dijeron que “no mintiera” puesto que una persona linda podría ser Leonardo Dicaprio, Mario Casas.

Miguel le reiteró la pregunta, a lo que Camila nuevamente respondió que es Francisco Kaminski y que era “obvio”.

“No, es impresionante esta hueá. No vas a comparar a David Beckham con tu pololo po’ hueón (...) Las mujeres son así, no saben lo que es la objetividad”, le comentó Felipe, provocando las risas de Andrade.

“Es el hombre más bello del mundo”, comentó la exMiss, mientras que sus compañeros respondieron al unísono: “Para tí”.

Acto seguido, Camila respondió que encontraba guapo “a un actor español que se llama Alejandro, con ojitos azules y lo sigo en Instagram”, refiriéndose a Alex González.

PUBLICIDAD

Acá te dejamos el momento:

El mensaje de Kaminski a Camila

Cabe recordar que hace un par de días que Andrade recibió un tierno saludo de parte de su pololo, esto como regalo tras una actividad.

“Hola mi amor, ¿cómo estás? Te mando este video para decirte que te amo mucho, que estoy bien, que te echo mucho de menos, que no hay segundo ni minuto que no piense en ti”.

“Te admiro mucho, eres una mujer extraordinaria, llena de valores y de cualidades positivas. Te sigo en cada momento y de verdad agradezco a la vida tener un premio tan importante como tú a mi lado”, le aseguró el animador.

“Te mando un beso gigante, espero verte pronto. Sigue adelante, sigue luchando y sigue siendo tú, y de verdad, siente mi amor en cada segundo. Te amo con toda mi alma”, cerró Francisco.

Por su parte, y entre medio de lágrimas, Camila Andrade comentó que sí esperaba recibir un video de su círculo más cercano en algún momento.

“Los echo mucho de menos (...) Él sabía que para mí era importante recibir ese mensaje, y aprovecho también de decirle que yo también lo extraño mucho, que lo amo y que lo pienso todos los días desde que entré. Nunca he mandado este mensaje a la cámara, es primera vez que lo digo, me cuesta mucho decirlo porque no soy muy así en lo público, pero sí en lo privado”.