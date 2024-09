“No has tenido códigos”: Gala Caldirola se enoja con Faloon Larraguibel por coqueteo con Raimundo en “¿Ganar o Servir?”

Gala Caldirola estaría dolida por el coqueteo entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, y así lo demostró con una escena de celos que protagonizó en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

PUBLICIDAD

El tenso momento ocurrió mientras ambas conversaban sobre este asunto, en donde la exchica “Yingo” le comentó que le molestaba que ella la vinculara con el exGran Hermano.

“No me gusta que me saques h… con Rai. Yo no he tenido nada con él, sólo hemos hecho una actividad de piquitos”, le manifestó.

“Yo también me sentí incómoda cuando ustedes jugaban sin tener en cuenta que yo estuve con él, y a ti no te importó. También me he sentido incómoda porque creo que no has tenido códigos, que yo sí tengo, entre amigas. Él es alguien con quien sí he estado un mes durmiendo juntos. Si Rai no te gusta, ¿para qué prestarse para eso? Él también se confundió”, lanzó Gala, dando a entender que se encuentra dolida por este nuevo acercamiento entre sus compañeros de encierro.

Por su parte, Faloon le aclaró que solamente estaba participando de las dinámicas del programa. “Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie sobre lo que hago. Yo las actividades las voy a seguir haciendo como son. Tú tienes que pedirle explicaciones a él, no a mí”, repuso Faloon.

Entonces Sabélo intervino en la discusión y le dijo la verdad a Gala: “Si Rai dejó expuesto que le interesa Faloon, ¿qué te molesta si ya no estás con él? Con esto estás condicionando a Faloon por si ella tiene ganas de conocer a Rai”.

“Aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Pero yo tengo códigos distintos”, aclaró Caldirola por su parte.

PUBLICIDAD

Raimundo se aburrió de Faloon

Mientras tanto, Rai le dijo a Pangal que se siente alejado de Faloon. “No la voy a exponer de caballero. Ella me dijo que sí quería un affaire conmigo, pero si ahora dice que nadie le llama la atención, me parece barsa. Porque a mí me las tiró todo el rato”, se quejó el joven, agregando que ya no tiene interés en ella.

“Con esto, mató. Ahora voy a ver en qué anda la Javi”, sostuvo el “Toro”, dando a entender que ahora está interesado en la nueva participante del reality de Canal 13.