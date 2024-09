Julia Vial recuerda cómo vivió el diagnóstico de Síndrome de Down de su hija mayor: “Me di cuenta de que estaba puro dando jugo”

Este viernes en un nuevo capítulo de “De tú a tú”, Martín Cárcamo conversará con la periodista y animadora Julia Vial. Dentro de variados temas, se referirá a su maternidad y cuánto le costó tener a sus hijos.

Luego de siete años de matrimonio decidieron hacer crecer la familia, y resultó por embarazo asistido tras tres intentos. Cuando tenía tres meses de embarazo, de vacaciones en Cuba, la periodista tuvo una curiosa conversación que la dejó intrigada.

“Converso con una mujer y me dice que yo estoy embarazada y que tienen un examen para determinar si vienen con síndrome de down. Yo tenía 3 meses no más, ella me lo dijo a pito de nada y no supe qué contestar”, rememorará. Luego de volver a Chile, en una ecografía, el doctor le dijo que la guagua venía con trisomía.

“El doctor me hace la ecografía, me dice ‘sí, la guagua tiene trisomía. Reza para que sea down’, y se va. Fue como un balde de agua fría, yo tenía 32 años y nunca nos pusimos en ese escenario. Yo salí de esa consulta llorando, no entendiendo nada, sola, estaba como noqueada, como que me pegaron un combo”, rememorará.

Tras la confirmación del diagnóstico, Julia pasó cuatro días llorando. “Me levantaba con la cara hecha pebre, iba a la pega, hacía el programa como si nada, y volví a la casa a llorar”, confesará.

Su hija con Síndrome de Down

Finalmente, cuando se lo contó a su familia, la reacción de ellos la hizo cambiar el chip. “Me dijeron ‘Ya, ¿y? ¿Cuál es el punto? Lo que importa es que estás embarazada, saquemos la champaña’. Ahí me di cuenta de que estaba puro dando jugo. Y desde entonces me puse a pensar, investigar y ver cómo hacer que mi hija fuera lo más feliz posible, lo más independiente posible y la mejor persona posible. Ahí partió otra Julia, otro embarazo, otro proceso”, narrará.

Luego, cuando habló de su embarazo en una entrevista a revista Caras, Julia decidió omitir que tenía Síndrome de Down. Y nuevamente su familia la hizo cambiar de perspectiva. “Le dije a mi viejo y él me dijo que contara la verdad, que no es por mí, es por otras familias que podrían estar pasando por lo mismo. Y dije ‘Oh, verdad’. Y llamé a la periodista, le dije que botara la entrevista y que le iba a dar una de verdad. Desde esa época muchas veces me llaman y hago acompañamiento a mamás que se enteran en el parto o después, para darles luces de lo que ha sido mi experiencia”, indicará.

Su hija Julia, hoy de 14 años, es la luz de sus ojos. “Es lo máximo, es una guerrera. Es mi orgullo, yo lloro hablando de ella. Si yo pensaba que la vida era una cosa, la Juli me enseñó que la vida no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha sido un aprendizaje constante, me enseña todos los días, siempre. Quiero que sea una mujer independiente, que pueda vivir sola el día de mañana, que pueda trabajar, andar en micro, no depender de nadie. En eso estoy trabajando hoy”, manifestará.

Incompatibilidad genética

La llegada de su segundo hijo, Leopoldo, hoy de ocho años, también fue compleja, ya que fue gestado in vitro. Y se requirieron varios intentos. “Primero fueron mellizos y quedó una sola guaga, y venía con trisomía 18, incompatible con la vida. Vivió como cuatro meses hasta que dejó de crecer y dejó de latir”, recordará la figura de TV.

Fue entonces que un doctor les dijo a ella y su esposo que tenían posible incompatibilidad genética, y debían considerar comprar óvulos, comprar espermios o adoptar. Sin embargo, decidieron intentarlo de nuevo in vitro.

“Fueron momentos duros, yo ya no me reconocía en mi cuerpo, el nivel de hormonas y de irritabilidad. Yo era un demonio, no me soportaba a mí misma”, confesará Julia.

Finalmente, se llevó a cabo una gestación y Leopoldo nació un 24 de diciembre. “Fue el mejor regalo de Navidad”, manifestará la periodista.